Electricidad: Uruguay va hacia la gestión de la demanda

“Tenemos un modelo muy desarrollado en el lado de la oferta. Debemos trabajar ahora en el lado de la demanda para aprovechar estas oportunidades”, expresó.

Y agregó: “Con la introducción de generación de tipo intermitente, como es la eólica o la fotovoltaica, ese concepto empieza a tener un valor mucho más fuerte. En Uruguay claramente hemos encontrado algunos segmentos de trabajo muy interesantes”.

Bergerie dijo que hay sectores de la demanda que son gestionables, y puso como ejemplo el calentamiento de agua. “El 17% de la energía consumida se utiliza para calentar agua, básicamente a través de termotanques de acumulación en los hogares. Esa es una demanda claramente transferible a lo largo del día. Ahí tenemos mucho para trabajar”, subrayó.

“Hablamos mucho de almacenamiento químico, en baterías por ejemplo, pero ¿qué tenemos acumulable hoy en el país? Energía térmica en agua caliente”. El experto remarcó que se debe utilizar ese recurso “para gestionar en forma óptima la demanda y así balancear de manera óptima también la oferta”.

Precisamente, y sobre este tema, en el acto de celebración del 106° aniversario de UTE, el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla, había fijado el desarrollo de las “redes inteligentes” como una de las prioridades del ente, ya que ellas permitirán una mejora sustantiva en la relación entre la oferta y la demanda de electricidad, con una ecuación “ganar-ganar” entre empresa y clientes.

En ese mismo acto, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, coincidió con esa visión al señalar que UTE tiene una enorme cantidad de desafíos por delante: “Está implementando un proyecto de redes inteligentes que deseamos se acelere y que pueda ponerse en producción, porque es la tendencia en el mundo y porque en definitiva permite manejar las tarifas casi en tiempo real”.

También el transporte

El desarrollo de la movilidad eléctrica se inscribe en la misma estrategia, apuntó Bergerie. Las energías renovables ya representan el 97% de la matriz de generación en Uruguay, recordó el experto, y ahora el sector en el que hay que desarrollarlas es el transporte, añadió. “Gran parte de la matriz energética que sigue siendo dependiente del petróleo es el transporte, entonces tenemos allí un campo para trabajar mucho”, sostuvo.

“UTE busca dar el ejemplo, tenemos actualmente la mayor flota de vehículos eléctricos de América Latina: 92 vehículos. Estamos trabajando en la red de recarga en todo el país, tenemos alrededor de 1.800 kilómetros cubiertos. Hemos hecho acuerdos con Ancap para poner cargadores en las estaciones de servicio, lo que también demuestra que negocios que pueden parecer antagónicos no lo son”, destacó.

El director del Proyecto Redes Inteligentes de UTE remarcó el trabajo interinstitucional realizado en torno al desarrollo de la movilidad eléctrica. “Se trabaja de manera coordinada en un grupo en el cual participan cuatro ministerios, la compañía eléctrica, la petrolera y la Intendencia de Montevideo”.

Primera generación de egresados de Bachilleratos Profesionales UTE-CETP

Se entregaron certificados de finalización de cursos a la primera generación de egresados de los Bachilleratos Profesionales en Operación y Mantenimiento en Media y Baja Tensión y en Instalaciones de Transmisión.

La actividad se desarrolló en la sede del Centro de Capacitación Norte de UTE en la ciudad de Paso de los Toros, sito en Manuel Oribe y Atanasio Sierra, con la presencia de autoridades de UTE y del Consejo de Educación Técnico Profesional, y distinguió a 15 egresados de BP 1 y a 12 del BP 2.

Asimismo, se dio a conocer el acuerdo complementario que ambas instituciones (UTE y CETP) suscribieran el pasado mes de noviembre. Desde el año 2008, el Directorio de UTE autorizó la suscripción de un Convenio Marco con el CETP para poner en funcionamiento un régimen de pasantías para estudiantes egresados de ese Consejo, a fin de lograr un contacto previo del educando con la práctica de la profesión.

En ese marco se realizaron sendos llamados a aspirantes a través de los cuales ingresaron a UTE egresados de los cursos básicos específicos de un año de duración establecida en ese acuerdo.

Además, en el año 2013, se identificaron cursos técnicos específicos que son brindados en el Bachillerato Profesional de “Operación y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en Baja y Media Tensión”. En el año 2014 se celebró un nuevo Acuerdo complementario entre UTE y CETP para ejecutar y evaluar el Proyecto de Formación Técnico Medio a través del Bachillerato Profesional de “Operación y Mantenimiento de Instalaciones de Transmisión”.

En ese marco, en el presente año en el mes de marzo comenzaron a dictarse los bachilleratos profesionales “Operación y mantenimiento de Instalaciones en Baja y Media Tensión” y “Operación y Mantenimiento de Instalaciones de Transmisión”.

Capacitar

El presidente de UTE comentó que la construcción del Centro de Capacitación, con una inversión de 2,5 millones dólares, tiene por objetivo capacitar recursos humanos, lo cual genera valor público en personal calificado. “Estamos construyendo una sinergia en el Estado, dando soluciones y estamos generando empleo de calidad para que los jóvenes tengan una alternativa laboral”, dijo Casaravilla.

Asimismo, adelantó que el proyecto seguirá creciendo y extendiéndose a nivel regional, buscando las soluciones y condiciones para que esto suceda. Por ejemplo, gracias al convenio con UTU, habrá una primera oportunidad para alumnos regionales con la posibilidad de una solución de vivienda en la represa de Rincón del Bonete, otorgando en comodato a UTU las instalaciones.

Casaravilla se mostró muy conforme con la aprobación de los cursos por parte de 27 alumnos y la posibilidad de ingreso de los mismos a la empresa. Aquellos que no puedan hacerlo tendrán la posibilidad de realizar pasantías de hasta 18 meses para trabajar en UTE.

Una buena inversión que da sus frutos

Por estos días se conoció que cobrarán dividendos las 2.718 personas que pusieron dinero como inversores en el fideicomiso financiero Arias, que administra el parque eólico propiedad de UTE.

Era el último de los parques eólicos, en los que UTE captó inversión de pequeños ahorristas, que faltaba por distribuir ganancias, pero eso dejará de ser así hoy cuando se repartan las utilidades.

De acuerdo con lo informado por los administradores del fondo que se colocó en diciembre de 2015 en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), se distribuirán US$ 2,66 millones entre 2.718 pequeños inversores.

En esa instancia, los 2.718 pequeños ahorristas pusieron US$ 15 millones en el fideicomiso (28,03% del total), las AFAP y aseguradoras US$ 27,8 millones (51,97% del total) y UTE adquirió US$ 10,7 millones (20%).

Con fecha 10 de diciembre “se recibió conformidad de la entidad financiadora del parque, BID Invest, para efectuar la primera distribución de fondos” por un monto total de US$ 9,5 millones.

De esa manera, unos US$ 2,66 millones se repartirán entre los pequeños ahorristas, que se llevarán en promedio unos US$ 979,7 cada uno. Mientras que los inversores institucionales se repartirán US$ 4,93 millones y la UTE US$ 1,91 millones restantes. El retorno para los inversores, entonces, fue de 5,9% anual.

En abril de 2018, una asamblea de accionistas del parque eólico Valentines (Areaflin SA) -80% es de pequeños ahorristas e inversores institucionales y 20% de UTE- resolvió por unanimidad repartir todos los dividendos que dejó el primer año de operación de este desarrollo. La utilidad que generó el emprendimiento fue de US$ 5,4 millones.

En ese caso, a 10.054 inversores que aportaron US$ 44 millones en diciembre de 2016 (US$ 20 millones de ahorristas minoristas y US$ 24 millones de inversores institucionales) para comprar acciones de Areaflin, les correspondieron US$ US$ 4,32 millones. Eso implica 9,8% de retorno sobre el capital invertido, que está “de acuerdo al valor esperado”.

El otro parque eólico, Pampa, pagó a sus 4.000 pequeños ahorristas US$ 22,7 por cada US$ 100 colocados tres años antes. Eso da un retorno de 7,6% anual.