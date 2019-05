Empate clásico con dos goles en contra

Mirando la tabla de posiciones Peñarol alargó la diferencia con Fénix, a quien le saco cinco puntos y lo enfrenta la semana que viene donde marque el albivioleta.

En cuanto al clásico fue más luchado que jugado.

El primer tiempo Nacional tuvo más intención de juego, trianguló, fue por las bandas, escalonó y robó pelotas en el medio, pero bien parada la defensa de Peñarol y excepto una pelota rebotada en la que Cotugno tiró suave y atajó Dawson no hubo llegadas importantes. Después estuvo la del gol, un corner en el que se pasan todos, Bergessio quiere controlar y la pelota pega en el «Cebolla» Rodríguez y se mete en su propio arco.

Peñarol tuvo pocas ideas, lo que no salía por el lado de Giovanni González, no salía, Canobbio quería pero terminaba entreverado, el «Toro» Fernández no controlaba una pelota y había mucha impresición en el «Cebolla».

Recién a los 43 minutos aparece un remate franco, un corner donde todos amagan ir a la pelota, pero la dejan pasar, remata Hernández, rebota en Corujo y se va al corner.

Después del gol de Nacional Peñarol salió a buscar el empate desesperadamente, hay un conato de incidente en el que pudieron irse varios expulsados, pero el árbitro le sacó amarilla a Amaral que fue el que empezó el lío y la arregló.

Detrás de eso llegó el empate, una falta de Bergessio a Gargano que le sacan la segunda amarilla y lo expulsan.

Lucas Hernández hace el centro frontal, cabezazo de Formiliano que da en el travesaño y atropella Fernández, quiere defender Corujo, le pega y se convierte en el empate. 1 a 1 y al descanso.

El segundo tiempo tuvo a Peñarol como protagonista con la pelota, López mandó a Estoyanoff por Canobbio para no arriesgar la expulsión.

Pero a Peñarol le falta claridad y fútbol por donde se busque; empujaron hubo posibilidades, pero todo fue forzado y el clásico se fue con un empate que parece justo.

PEÑAROL 1 NACIONAL 1

Estadio Campeón del Siglo.

Jueces: Esteban Ostojich; Richard Trinidad y Javier Irazoqui. Cuarto árbitro: Diego Riveiro

PEÑAROL: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Cristian Lema y Lucas Hernández (81′ Guzmán Pereira); Agustín Canobbio (46′ Fabián Estoyanoff), Walter Gargano, Cristian Rodríguez y Rodrigo Rojo (59′ Gastón Rodríguez); Gabriel Fernández y Lucas Viatri.

D.T: Diego López.

NACIONAL: Luis Mejía; Guillermo Cotugno (67′ Octavio Rivero), Guzmán Corujo, Felipe Carvalho y Matías Viña; Gabriel Neves y Rafael García; Matías Zunino, Rodrigo Amaral (67′ Sebastián Fernández) y Gonzalo Castro (36′ Kevin Ramírez); Gonzalo Bergessio.

D.T: Alvaro Gutiérrez.

Goles: 40′ Cristian Rodríguez en contra (N), 45+4′ Guzmán Corujo, en contra (P).

Expulsado: 45+2′ Gonzalo Bergessio (N).