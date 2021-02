Empate entre Nacional y Plaza en el Parque Central

Un justo empate entre Nacional y Plaza, los colonienses se defendieron con la pelota y atacaron con criterio, de hecho sorprendió sobre el arco de Rochet; el tricolor buscó pero no encontró muchos espacios en ataque.

Nacional y Plaza empataron en el Parque Central en un encuentro que no dio tregua, Nacional no jugó bien porque Plaza no lo dejó. El ata blanca se paró firme y muy bien en la mitad de la cancha y atacó con convicción.

Se les hizo difícil a los tricolores parar a Dibble en el primer tiempo, el delantero coloniense tuvo un par de chances importantes que salvó Rochet.

Nacional intentó, pero no le pudo dar una pelota redonda a Bergessio y todo quedó en un tiro de Pablo García y un tiro cruzado de Ocampo que se fue afuera.

La visita era todo actitud, orden velocidad en ataque, el segundo tiempo comenzó como el primero, con una chance que se pierde Dibble.

Sin embargo el que primero logra el gol es Nacional, una pelota vertical que García pone a Bergessio a los 66 minutos, el choque con el zaguero, el remate del piloto que se desvía en Risso y descoloca a Mele para el 1 a 0.

Pero Plaza no lo dejó respirar, los colonienses siguieron con el mismo ritmo, Leonai Souza le puso una pelota entre líneas a Juan Cruz Masci que resolvió sobre la salida de Rochet, empatando el encuentro dos minutos después de recibir el gol.

El encuentro terminó con los dos atacando y estuvo para cualquiera. Terminó en empate.

Punto importante para Plaza, Nacional no pudo llegar a la punta del Clausura, y sigue puntero en la Anual.

NACIONAL 1 PLAZA COLONIA 1

Gran Parque Central

Jueces: José Burgos; Andrés Nievas y Mathías Muníz. Cuarto árbitro: Yimmy Alvarez

NACIONAL: Sergio Rochet; Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Renzo Orihuela y Armando Méndez (76′ Alfonso Trezza); Gabriel Neves (62′ Sebastián Cartagena), Emiliano Martínez y Joaquín Trasante (45′ Ignacio Lores); Brian Ocampo, Gonzalo Bergessio y Pablo García (71′ Emiliano Villar).

DT: Jorge Giordano

PLAZA COLONIA: Santiago Mele; Haibrany Ruíz Díaz, Mario Risso, Federico Pérez y Facundo Kidd; Leonay Souza, Facundo Píriz, Leandro Suhr (82′ Elías Umeres) y Ezequías Redin; Juan Cruz Mascia (82′ Diogo De Oliveira) y Nicolás Dibble (82′ Álvaro Fernández).

DT: Eduardo Espinel

Goles: 66′ Gonzalo Bergessio (N) y 68′ Juan Cruz Mascia (PC)