Empate entre Peñarol y Rentistas en un mal partido

Peñarol no le encuentra la vuelta a lo que le sucede, entreverado, sin fútbol, malas decisiones, un equipo que tiene como premisa tener la pelota, no sólo no la tiene si no que le quema. Pero tampoco es vertical, no patea al arco y no alimenta a su centro delantero.

El equipo sigue sin desbordar y sin levantar centros como la gente y sufre en defensa, aunque el mal mayor está en el área adversaria donde no pesa.

Rentistas se dedidó a trabar y cerrar los caminos hacia su área, para luego contragolpear, y Peñarol lo dominó en ese sentido, pero entregaban mal la pelota.

El problema para Larriera es cada vez peor, hoy Gonzalo Freitas, el jugador que nadie quiere fue el mejor de la cancha, detrás de él el empuje de Canobbio que tuvo su premio en el gol en el minuto ochenta tras un rebote luego de un pase de Olivera a Nahuelpan que tiró de media vuelta, tapó Rossi, rebote y por la izquierda aparece piquerez para poner el pase atrás y el gol de Agustín.

Pero la alegría duró poco, en un cúmulo de errores de la defensa de Peñarol, desde la no salida de Dawson, el despeje al medio y una pelota que Acosta no resta, para que Pérez, habilitado por Piquerez remate cruzado y pone el empate.

Cuarto punto en quince de Rentistas producto de un encuentro ganado y este empate.

Siete puntos para Peñarol en quince jugados para Peñarol, uno ganado y cuatro empatados, con seis goles a favor, de los que marcó cinco contra Boston River en el partido que ganó, más uno frente a Rentistas y tres en contra, dos de Boston y uno de Rentistas. Peñarol no perdió, pero tiene graves problemas para convertir.

Mucho trabajo para Larriera esta semana porque el barco se va.

En las expulsiones da la sensación que Tejera se apuró, con dos amarillas lo arreglaba, el mayor lio fue después de las expulsiones, donde además el árbitro debió amonestar a todos los que salieron de la cancha. Veremos que pasa cuando denuncie, por que el cuarto árbitro, Dunajec, estaba filmando todo.

PEÑAROL 1 RENTISTAS 1

Estadio Campeón del Siglo

Jueces: Gustavo Tejera; Pablo Llarena y Marcos Rosamen. Cuarto Árbitro: Diego Dunajec.

PEÑAROL: Kevin Dawson; Juan Acosta, Fabricio Formiliano (62′ Rodrigo Abascal), Gary Kagelmacher y Joaquín Piquerez; Jesús Trindade (66′ Ariel Nahuelpan) y Gonzalo Freitas; Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini y Agustín Dávila (45′ Cristian Olivera); Agustín Alvarez Martínez.

DT: Mauricio Larriera

RENTISTAS: Nicolás Rossi; Andrés Rodales, Alexis Rolín (40′ Martín González), Joaquín Sosa y Agustín Acosta; Ramiro Cristobal (44′ Jim Morrison Varela), Francisco Duarte, Franco Pérez y Jonathan Urretavizcaya (74′ Mario García); Salomón Rodríguez (74′ Esteban González) y Juninho Rocha (45′ Facundo Peraza).

DT: Martín Varini

Goles: 80′ Agustín Canobbio (P), 82′ Franco Pérez (R)