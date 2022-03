Empate técnico: fuerte llamado de atención al gobierno

De acuerdo a la Corte Electoral el No obtuvo un 49,8% más de 1,3%, lo que le da 51,1%, y al Si 48,9% de los votos.

Una vez más la militancia social envío un mensaje al gobierno y con su esfuerzo hizo crecer los votos del Sí hasta lograr un resultado en el que muy pocos confiaban cuando arrancó el proceso. Así reseñaron la jornada de este domingo varios referentes de la comisión por el Sí.

Al tiempo que los partidarios del Sí celebraban la alta votación obtenida en el referéndum en el comando del No, instalado en el hotel Radisson de la plaza Independencia, el triunfo no despertaba grandes expresiones de alegría. Es que hasta altas horas de la noche no había un claro ganador ya que las diferencias entre ambas opciones variaban con el correr del escrutinio.

El alto número de votos observados, que no llegan a superar la diferencia entre el Si y el No, igualmente pueden acercar las distancias.

Mientras que en el festejo realizado por los impulsores del Sí en la explanada de la Intendencia se destacó el esfuerzo de la militancia y la constatación de que la mitad del país no aprueba una forma de gobernar, los referentes del No cruzaban la plaza Independencia para saludar al presidente Luis Lacalle Pou quién habló a la ciudadanía.

Horas antes, cuando los resultados dejaban claro el empate, el senador Guido Manini Ríos realizó un mesurado análisis de los resultados y concluyó que se hace necesario una instancia de diálogo y el establecimiento de políticas de Estado.

Pasadas las 23 horas el presidente Luis Lacalle Pou dio su anunciado mensaje a la ciudadanía en una conferencia de prensa realizada en la Torre Ejecutiva.

En la misma ratificó la marcha del programa de gobierno y se centró en particular en la reforma de la seguridad social.