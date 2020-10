Empleo: bajan solicitudes de seguro de paro y aumentan los despidos

Según información del Banco de Previsión Social (BPS) consignada por El Observador, se redujo la cantidad de beneficiarios del subsidio por desempleo descendió por primera vez desde la llegada del coronavirus, pero en el mes de junio aumentaron los despidos.

«En junio fueron 172.237 las personas que recibieron el subsidio, según los datos que maneja el Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS, unas 20.000 personas menos que en mayo. Sin embargo, este dato por sí solo no dice mucho porque no se sabe si las personas que ya no están en el seguro de paro fueron retomadas o simplemente se les terminó el subsidio», relata el informe del citado medio.

También informaron que el director en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, declaró que el BPS está trabajando en darle seguimiento al trabajador con el objetivo de conocer cuál es la situación una vez que deja de cobrar el subsidio, pero que todavía no tiene información.

Por otra parte, señalan que las solicitudes también disminuyeron en junio pero el porcentaje de la causal despido aumentó. En marzo y abril fue alrededor del 8% del total de solicitudes, y en el mes de mayo escaló a un 13% llegando al 18% en junio.