Empresarias impulsan proyectos de nuevas emprendedoras

Las mujeres se abrieron paso dentro del mundo laboral en la última década, generando un empoderamiento que les permitió estar cara a cara con los hombres en los asuntos de negocios. No obstante, aún persisten obstáculos para las emprendedoras.

Desde 2009, la Organización Mundial de Empresarias Uruguayas (OMEU) se dedica a apoyar y a coachear a las mujeres para que hagan camino al andar. La asociación nuclea empresarias, líderes, emprendedoras y referentes para crear conciencia y promover la visibilidad de las mujeres de negocios, así como defender los intereses del sector ante organismos públicos y privados e instituciones gubernamentales. También, promover el desarrollo profesional y el perfeccionamiento de competencias que estimulen a las mujeres a crear empresas.

En diálogo con Caras y Caretas, la presidenta de OMEU, Anabela Aldaz, expresó que el objetivo es asesorar a las mujeres en el área de negocios ante “las dificultades específicas” que deben enfrentar. La abogada, integrante del bufete de Guyer y Regules, explicó que las féminas tienen “más aversión al riesgo” a la hora de iniciar un emprendimiento.

Entre otras cosas, dijo, pesa la responsabilidad de, en muchos casos, ser jefas de hogar o encargadas del cuidado de niños o adultos mayores. También se les dificulta el acceso al financiamiento para sus proyectos por la “falta de garantías o antecedentes bancarios”. “Trabajamos para generar una comunidad de mujeres que, apoyándose entre sí, contribuyan a un cambio en la economía y en la sociedad”, manifestó.

Aldaz expresó que la tarea de OMEU pasa desde asesorar “cómo armar un plan de negocios” hasta “cómo captar inversiones”. “Nos encontramos con situaciones tales como que prominentes emprendedoras no sabían cómo hacer un presupuesto”, declaró.

A su vez, la profesional señaló que “es más rentable poner a una mujer en cargos de dirección”. Argumentó que ellas tienen “mayor sensibilidad y flexibilidad”. También “una habilidad más blanda”. Empero, Aldaz sostuvo que existe una “brecha de género dentro de las empresas”. “A igual trabajo, la remuneración de la mujer es menor”, explicitó.

Aldaz resumió la tarea de OMEU de esta forma: participar de eventos de relacionamiento para lograr sinergia de negocios y oportunidades; estar presentes con líderes referentes del empresariado; generar creatividad en las uruguayas mediante el conocimiento con líderes empresarias locales, de la región y del mundo; y fortalecer aspectos de la empresa que sean requeridos para acceder a nuevos mercados.

La consultora McKinsey & Company, Inc., dedicada a resolver problemas concernientes a la administración estratégica, elaboró un informe en 2007 en el que demostró que empresas europeas con más mujeres en sus equipos directivos tuvieron ganancias promedio casi el doble que las del sector y el precio de sus acciones fue 10% superior.

En tanto, la firma Catalys sostuvo en 2011 en un trabajo denominado The bottom line: corporate performance and women’s representation on boards (2004-2008) demostró, en la revista Fortune, que empresas de Estados Unidos con más mujeres en la junta directiva eran 16% más rentables que las demás.

A su su vez, Credit Suisse, en 2012, a partir de una consulta con las las líderes empresariales de 2.360 firmas de países desarrollados, dio cuenta que aquellas con al menos una mujer en la junta directiva aventajaron 26% a las que no tenían ninguna, respecto de la cotización de acciones.

OMEU trabaja en conjunto con ONU Mujeres para la implementación de una serie de principios para el empoderamiento del sexo femenino destinado a ayudar al sector privado a centrarse en los elementos claves para la promoción de la igualdad de género en el lugar de trabajo, en el mercado y en la comunidad.

Reclaman una dirección que promueva la igualdad de género. Esto es, incluir la noción de progreso entre los factores de evaluación de rendimiento de los gerentes empresariales, comprometer las partes implicadas internas y externas en el desarrollo de políticas, programas y planes de implementación empresariales a favor de la igualdad; asimismo, lo que denominan “igualdad de oportunidades, integración y no discriminación”. Esto significa: ofrecer la misma remuneración y los mismos beneficios por trabajo de igual valor y procurar pagar un salario mínimo vital a todos los hombres y mujeres. También garantizar una participación suficiente de mujeres -30% o más- en los procesos de toma de decisión y de dirección en todos los niveles y en todos los sectores económicos. A su vez, ofrecer condiciones laborales flexibles, así como la posibilidad de renunciar y de volver a ocupar puestos de igual remuneración y estatus; y favorecer, tanto a las mujeres como a los hombres, al acceso a guarderías y a la atención a personas dependientes a través de los servicios, la información y los recursos necesarios.

Perfil de la mujer emprendedora en Uruguay

89% Micro y pequeñas empresas

54% Área servicios / 38% Comercio / 8% Industria

15% Crecimiento emprendimientos femeninos últimos 8 años

7 de cada 10 empresarias tienen estudios terciarios

4 de cada 10 empresarias tienen formación en posgrados

35% son empresarias jóvenes y con hijos a cargo

Situación de la mujer en Uruguay

-3,4 millones / 52% mujeres / 1,8 millones mujeres

-1,4 millones fuerza laboral / 50% mujeres / 700.000 mujeres

-25% menos que los hombres ganan las mujeres a igual trabajo

-70% de los trabajos no remunerados es realizado por mujeres

-76% de los ingresos de un hombre gana una mujer con 16 o más años de educación