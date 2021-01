Empresas de servicios para Eventos reclaman reunión urgente con Presidencia

La Cámara de Infraestructura Técnica para Eventos y Espectáculos (CITEE), afiliada a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay emitió un comunicado en el que indica que, desde el mes de agosto viene solicitando entrevistarse con el Secretario Alvaro Delgado y varios Ministros, y que hasta la fecha no se han concretado.

El comunicado del colectivo señala que llevan 10 meses con ingresos cero, hasta la fecha y no han recibido ninguna asistencia por parte del Gobierno. La Cámara representa a casi la totalidad de empresas proveedoras de servicios para la Industria de Eventos y Espectáculos la cual se encuentra paralizada desde el pasado 13 de marzo, siendo uno de los sectores más afectados y castigados por la pandemia.

Sostienen que la situación del sector es realmente crítica, y necesitan apoyo del gobierno que hasta la fecha ha sido nulo. Agregan, que ven que a otros sectores se les han otorgado subsidios.

De no recibir ningún subsidio por parte del Estado, se pondrá en riesgo a muchas de las empresas afiliadas a la cámara y es de esperar que desaparezcan en poco tiempo. Perdiendo puestos de trabajo y tecnología que a futuro imposibilitara la realización de eventos y/o la llegada de reconocidos artistas internacionales.

En la nota afirman que entienden que no están dadas las condiciones para retomar la actividad del sector y están de acuerdo, pero mientras tanto se necesita del apoyo del Estado para no desaparecer.

Hasta el momento en estos 10 meses de estar parados realizaron los pagos correspondientes a tributos y aportes a BPS y DGI entre otros gastos obligatorios de forma mensual.

Ante la situación planteada el colectivo reclama atención y soluciones concretas.

¿Nos preguntamos porqué a nosotros no? ¿Seremos un sector que el Gobierno está dispuesto a sacrificar?, subrayan en el comunicado.

¨Esperamos que no, somos conscientes del momento que vive el Uruguay y el Mundo, pero también somos empresas que generamos fuentes de trabajo y aportes para el estado. Vemos subsidios para algunos sectores de la industria, pero el nuestro sigue siendo ignorado, sentimos una real tristeza e indignación que nuestra Industria no existe para el Gobierno, creemos que no somos más ni menos uruguayos¨

¨Es por todos los motivos expuestos, que solicitamos en forma URGENTE una entrevista con el Sr. Secretario de Presidencia y queremos hacer llegar a la población nuestra situación¨, concluye la carta.