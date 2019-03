En clave de unidad FA celebró en Paysandú y advirtió por ofensiva conservadora

En un clima de unidad y con mensajes en favor de nuevas transformaciones para el país se desarrollo en Paysandú la conmemoración del primer acto público del Frente Amplio (FA).

Carolina Cosse, Daniel Martínez, Mario Bergara y Óscar Andrade coincidieron en la necesidad de un cuarto gobierno frenteamplista para seguir transformando al país y consolidar las conquistas y derechos alcanzados en estos últimos 16 años.

El Frente Amplio necesita la mayor cantidad de apoyo posible para construir el Uruguay del futuro, estamos ante un verdadero cruce de caminos, por un lado una fuerza conservadora y por otro lado una fuerza transformadora, de cambio que está en lo que nos une”

Andrade advirtió sobre la situación regional donde se mantienen gobiernos de derecha que aplican una política de recorte de derechos y bajos salarios.

“Los sectores conservadores no toleran ver a las mujeres empoderandose con la lucha feminista, no toleran que a la empleada doméstica no la puedan arreglar con un pan dulce a fin de año y le tengan que pagar aguinaldo”, sostuvo.

No todo está perfecto, tenemos que tener una visión de autocrítica porque no seríamos de izquierda si no la tuviéramos, hay cosas que tenemos que trabajar diferente y corregir, y lo vamos a hacer”

“La izquierda tiene que dar una enorme batalla” que es conquistar el cuarto gobierno. Para eso es “imprescindible unir al pueblo”. Recomendó ser “muy serenos” y “comprensivos” con una parte de los frenteamplistas que exigen soluciones.

“Las fuerzas del retroceso están intentando convencernos de que no hay esperanza, que estamos adormecidos. Yo les preguntaría a las mujeres que llenamos las calles el 8M si estamos adormecidos”, agregó.

Bergara por su parte que el Uruguay está “en un escalón superior de bienestar, equidad y derechos comparado con el que había hace 14 o 15 años”. No obstante enfatizó en la necesidad de tener autocrítica. “No todo está perfecto, tenemos que tener una visión de autocrítica porque no seríamos de izquierda si no la tuviéramos, hay cosas que tenemos que trabajar diferente y corregir, y lo vamos a hacer”, prometió.

Dedicó parte de su discurso a destacar la necesidad de una reforma de la Ley Orgánica Militar, y rechazó el discurso de Manini Ríos. “No puede ser que tengamos que soportar un discurso insultante del ex comandante en Jefe, que insulta a todos y cada uno de los poderes del Estado: nos dice corruptos, incapaces, le dice a la Justicia que fragua pruebas por problemas ideológicos”, expresó.

Daniel Martínez por su parte recordó que “cuando abrimos los diarios o prendemos la televisión nos enfrentamos con un país que está todo horrible, pero los organismos internacionales, que no tienen nada que ver con la izquierda, nos dicen que Uruguay ocupa el lugar 19 entre las naciones menos corruptas”.

“Demostramos que era posible crecer y distribuir la riqueza. Hoy somos el país de América Latina que mejor distribuye la riqueza”, señaló.

Se refirió a la inseguridad diciendo que “se nos estruja el alma con lo que pasa”. Y dijo que el desafío del FA es “entender que se trata de seguridad y convivencia y no es un tema solo del Ministerio del Interior, que todos juntos tenemos que atacar el problema”.