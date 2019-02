En marzo: Charla Magistral de Ángela Davis en el Teatro Solís

La actividad es gratuita y se pueden retirar hasta dos invitaciones por persona en boletería del teatro, presentando Cédula de Identidad del 1 al 15 de marzo.

Angela Yvonne Davis (Birmingham, Alabama, Estados Unidos, 26 de enero de 1944) es filósofa, política marxista, activista afroamericana antirracista, feminista y profesora del Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos.

En 1967 Davis se unió al Comité Coordinador No Violento Estudiantil (SNCC) y tuvo cercanía con el Partido de las Panteras Negras, aunque nunca se afilió formalmente. Al año siguiente se incorporó al Partido Comunista Estadounidense. Su incorporación la realizó a través del Club Che-Lumumba, una organización de base del partido en Los Ángeles formada por militantes negros.16​

Davis empezó a trabajar como catedrática de Filosofía en la Universidad de California en Los Ángeles. Cuando el FBI, en 1970, informó a los jefes de Davis, el Consejo de Regentes de California, que ella era miembro del Partido Comunista Estadounidense, la despidieron.

Davis participó en la campaña para mejorar las condiciones en las cárceles. Se interesó especialmente en el caso de George Jackson y W. L. Nolen, dos afroamericanos que establecieron una sucursal de las Panteras Negras mientras estaban en la prisión Soledad en California. El 13 de enero de 1970, Nolen y otros dos prisioneros negros fueron asesinados por uno de los carceleros. Unos días después el Jurado del Condado de Monterrey determinó que el guarda había cometido un “homicidio justificable”.

Cuando después un guardia fue encontrado asesinado, Jackson y otros dos prisioneros, John Cluchette y Fleeta Drumgo, fueron acusados de su muerte. Se argumentó que Jackson buscaba vengarse de la muerte de su amigo, W. L. Nolen.

El 7 de agosto de 1970, el hermano de George Jackson, Jonathan, de 17 años, irrumpió en la corte del condado Marin con una ametralladora y tras tomar como rehén al juez Harold Haley, demandó que George Jackson, John Cluchette y Fleeta Drumgo fueran liberados. Jonathan Jackson fue herido de bala y asesinado cuando se alejaba de la corte en automóvil.

En los meses siguientes, Jackson publicó dos libros, Cartas desde la prisión (Letters from Prison) y Soledad Brother. El 21 de agosto de 1971, George Jackson fue ametrallado en el patio de la prisión de San Quintín. Llevaba una pistola automática de 9 mm y los oficiales dijeron que trataba de fugarse. También se afirmó que el arma había sido introducida de contrabando en la prisión por Davis.

Davis se dio a la fuga y el FBI la nombró como una de las “criminales más buscados”. Fue arrestada dos meses después en un motel neoyorquino, pero en el juicio fue absuelta de todos los cargos. Sin embargo, debido a sus actividades de militancia, el gobernador de California, Ronald Reagan, pidió que a Davis no se le permitiera dar clases en ninguna de las universidades estatales.

En 1971, Pablo Milanés compuso para ella Canción para Angela Davis. En 1972 los Rolling Stones en su disco doble Exile on Main St le dedicaron la canción Sweet Black Angel. El mismo año, John Lennon y Yoko Ono la apoyaron con la canción Angela de su álbum Some Time in New York City.

Davis trabajó como conferenciante de estudios afroamericanos en el Colegio de Claremont, de 1975 a 1977, antes de convertirse en catedrática en Estudios de Etnia y de la Mujer en la Universidad Estatal de San Francisco. De igual manera se solidarizó con la lucha de los sandinistas en Nicaragua. En 1979, Davis visitó la Unión Soviética, donde recibió el Premio Lenin de la Paz e hizo un profesorado honorario en la Universidad Estatal de Moscú. A inicios de los años 1990, Davis regresó a la Universidad de California, dictando cursos en el campus de Santa Cruz. En 1980 y 1984, Davis se presentó a las elecciones presidenciales estadounidenses como vicepresidenta del candidato comunista Gus Hall.

En 2006 fue galardonada con el premio Thomas Merton, en reconocimiento de su lucha por la justicia en Estados Unidos y en el mundo.

En 2010 el cantante Yannick Noah también le dedicó una canción, Angela. El grupo de rap Los Chikos del Maíz mencionaron su incidente con Nixon en la canción La estanquera de Saigón, donde hacen un homenaje a la clase obrera desde el punto de vista marxista.

En diciembre de 2014 recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de Nanterre, Francia.