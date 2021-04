«En Rivera la guerra es sanitaria y económica»

En diálogo con Caras y Caretas Portal Vildozola sostiene que acompaña todas las medidas que el gobierno viene llevando adelante en la lucha contra la pandemia, pero que hay realidades como la del Comercio en los departamentos de frontera que no han sido tomados en cuenta.

«Acá se nos pidió cerrar los comercios, reducir los aforos, pero yo que vivo a dos cuadras de Livramento me encuentro que están todos los supermercados abiertos , con grandes colas donde la mitad de los compradores son uruguayos, y si va en auto no hay un lugar donde estacionar de tanta gente que hay», empieza comentando quién en su momento fuera Presidente de los Jóvenes empresarios de Rivera, que pertenecían a las Asociación Comercial de Rivera.

«En lo que va de la emergencia sanitaria ya han cerrado mas de 40 comercios, de distintos tamaños y a algunos que se les pidió cerrar por un tiempo, seguramente ya no puedan volver a abrir»

Cruda realidad

«El gobierno nos pide este sacrificio que entendemos necesario en el marco de la pandemia pero a nosotros no se nos da ninguna ayuda. Aumentaron las tarifas de Ose, de Ute, no contamos con planes que nos permitan solventar los aportes; hoy hay un 30% de empleo que se pudo sostener».

Consultado sobre el anuncio del Poder Ejecutivo sobre ayuda a las Pymes, Vildozola sostiene que hay elementos que no se tuvieron en cuenta como por ejemplo la facturación que las empresas están haciendo.

«En mi caso que tengo un restaurante y que no estoy inscripto como pequeña o mediana empresa, mi facturación actual es igual a una pequeña, por lo que el beneficio del descuento del 50% del IRAE para el aporte patronal no me incluye. Tendría que dar de baja ala empresa y volverme a inscribir pero dar de baja a una empresa es tremendamente costoso.»

Escaso eco

Consultado por las ayudas desde el ejecutivo comunal, contó a Caras y Caretas Portal que si bien se han reunido con el Intendente Sander como con los legisladores del departamento, aún no se han expresado sobre sus reivindicaciones.

Planteó su molestia con los grandes medios de prensa nacionales «que en Montevideo solo muestran a Rivera como el foco de la pandemia y no muestran la crisis económica y social que hay. Esta muy bien preocuparse por la compleja situación sanitaria, pero la guerra no es solo sanitaria sino también económica. Sería bueno que los medios de Montevideo mostraran la cantidad de locales que han cerrado y que están cerrando.»

Caras y Caretas Portal aún no ha recibido respuestas a su consulta sobre esta difícil situación por parte de los legisladores del departamento, como por parte del Intendente Richard Sander.