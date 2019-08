En setiembre regresa la Feria “Mostrar Uruguay”

El sábado 14 de septiembre entre las 12:00 y las 22:00 horas, y el domingo 15 entre las 12 y las 21:00 horas, se realizará en Kibón, sobre la rambla de Montevideo, con entrada libre y gratuita, la cuarta edición de la feria MUY: Mostrar Uruguay, organizada por Uruguay XXI. La feria reúne a 67 empresas socias de la marca país Uruguay Natural. Las firmas pertenecen a los rubros gastronomía, diseño, arte, indumentaria, cosmética y artículos infantiles que tendrán su espacio para exponer y vender sus productos, informó la gerente de marca país, Larissa Perdomo.

Las empresas confirmadas son: Pipa, Sietemilímetros, La Hacienda, Sofía Loni Joyas, Dauber Carteras, Loog Guitars, Glocal Chemical, Valentina Artesana, A Escala, Las Mercedes, Matías González, Trendy Cueros, Mamushka, Accs Visual Arts, Grupo Ombú, Menchacafelt, Taller La Coyunda, Nido, Sellin, Aguaclara editorial, Linda Wall, JYR piedras preciosas, Salva Disfraces, La Pasionaria, Marcel calzados, Osa Mayor, Trama Design, Ruralanas, La Escondida, Terra Tejidos, Girosur, Le Mantis, Plata y piedra, Vannmelon, Blanca Margarita, Hilarte tejidos artesanales, Unique Uruguay, Ceprodih y Ana Livni.

En la sección de gastronomía y maridaje estarán: Lucca, Don Santi, Nutriciencia, The Paletas Factory, Sinestesia, Ches Foodtruck, Licores del Sur, Heladería del Abuelo, Trekas, Sweet Flavor Lab, Blodwen, Oro Verde, Granja Naturalia, Los Nietitos, Api Beea, Coffee to go, Bunker Foodtruck, Ruca Beer Uruguay, Café Suárez, Scarone Pizza, Davida, Amo raclette, Bruta, Good Vibes, Goodlife e Inavi y Asolur con vinos y aceites de oliva, respectivamente.

Durante la tarde del sábado se desarrollarán paneles que abordarán diversos temas: Sustentabilidad; Innovación y Tecnología y Deporte Inclusivo.

“Será un evento accesible e inclusive y con especial cuidado del medio ambiente”, adelantó la entrevistada. La feria contará con una “sala de lactancia” en un ambiente inocuo. Además, la cooperativa Uruguay Recicla procesará en el momento y a la vista de los asistentes los residuos que se generen durante la feria, un espacio infantil y música nacional en vivo.

La marca país abarca a más de 800 empresas asociadas, que utilizan el isologotipo de Uruguay Natural en sus productos o servicios.