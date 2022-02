Encuentran en Reino Unido estatuas y reliquias romanas «excepcionalmente bien conservadas»

Mientras trabajaban en la construcción de una línea de ferrocarril de alta velocidad, un equipo de arqueólogos halló un conjunto de raras estatuas romanas en buen estado de conservación, según informó la empresa constructora High Speed Two.

El descubrimiento se produjo cuando se completaban las últimas fases de excavaciones en el emplazamiento de una antigua iglesia normanda en Santa María, en la localidad de Stoke Mandeville, situada a unos 40 kilómetros de Londres.

Las piezas encontradas por los arqueólogos son tres bustos de piedra, que por su estilo corresponden a la civilización romana, que ocupó Gran Bretaña entre los años 45 y 449 d. C.

Dos de los bustos consisten de una cabeza y un torso, al tiempo que el tercero solo de una cabeza, y representan a una mujer y un hombre adultos y a un niño.

También se halló una jarra romana de vidrio hexagonal, la cual se estima tendría más de 1000 años.

Rachel Wood, principal arqueóloga de Fusión JV, la empresa que trabaja para la empresa constructora del ferrocarril, expresó su emoción por el descubrimiento en un comunicado citado por la CNN.

“Para nosotros, terminar la excavación con estos hallazgos asombrosos es más que emocionante”, comentó.

Además, aseguró que “las estatuas están excepcionalmente bien conservadas», hecho que lleva a los arqueólogos a hacerse una idea «de las personas que representan».

«Mirar literalmente los rostros del pasado es una experiencia única», enfatizó Wood y admitió que este hallazgo la motiva a pensar en todo lo que «podría estar enterrado bajo las iglesias de los pueblos medievales de Inglaterra».

