Encuesta: un 22% de los uruguayos aseguró que «ya firmó» contra la LUC

Cada vez queda menos para presentar las firmas y llegar a un referéndum para derogar varios artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En la recta final el Frente Amplio, el Pit-Cnt y otras organizaciones apelarán a salir puerta a puerta los fines de semana para llegar al objetivo. No falta mucho. Los números se acercan a las 675.000 firmas que se necesitan.

Este lunes, Rafael Porzecanski, director de Opción Consultores, presentó en Telenoche la última encuesta referida a la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

El 22% de los encuestados afirmó que ya firmó; el 3% dijo que firmará “seguro” y el 11% que “probablemente” firmará. Mientras tanto, el 15% dijo que es “poco probable” que firme, el 39% “seguro” que no firmará, y el 10% no supo o no quiso responder.

Quienes son más propensos a firmar para derogar la LUC son los votantes del Frente Amplio. El 77% de los consultados firmó o probablemente firmará para derogar la ley. En cambio, entre los votantes de los partidos de la coalición de gobierno, los resultados son inversos ya que el 81% no firmará o probablemente no firme.

Si se consiguieran las firmas necesarias y se realizara el referéndum, el 40% votaría para derogar la LUC, el 38% estaría a favor de mantenerlas, y el 22% está indeciso. Entre los votantes de la coalición, el 15% votaría para derogar la ley y el 61% para mantenerla, y entre quienes votaron al Frente Amplio el 77% votaría para derogarla y el 12% para mantenerla.

La encuesta realizada a 824 encuestados personas entre el 13 y 20 de mayo, también preguntó sobre la información que tiene la ciudadanía sobre la campaña de recolección de firmas. El 18% de los consultados dijo estar “muy informado”, el 48% está “algo informado”, y el 33% “nada informado”.

El 8 de julio la Comisión Pro referéndum deberá conseguir el 25% de las firmas de los integrantes del padrón electoral (unas 675.000 voluntades), si pretende llegar a un referéndum de carácter obligatorio para derogar los 135 artículos más regresivos de la LUC.