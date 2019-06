Encuestas teledirigidas

-Le cuento, Álvarez, que me sucedió algo extraño el pasado jueves.

-¿Lo besó una dama?

-No sea tan, pero tan tarambana, Álvarez. Le vengo a contar algo importante y usted me sale con esas tonterías.

-Usted, Álvarez, se está volviendo muy pacato. Cuénteme lo que le pasó…

-Sabe usted que, cuando estoy medio atormentado, voy a sentarme en algún banco de la Plaza del Entrevero y a fumarme un pucho para pensar.

-¡Exactamont! El hecho es que estaba despejando mi mente, cuando me sorprende una muchacha. No tenía el look de una promotora de teléfonos celulares -esculturales, por cierto- sino que lucía modesta. Llevaba una suerte de tablet en la mano. Me preguntó si accedía a una encuesta sobre las elecciones internas y le dije que sí.

-¿Entonces?

-Primero me preguntó la edad y luego si pensaba votar el próximo 30 de junio. Respondí afirmativamente. Entonces ella me preguntó: “¿A cuál de estos candidatos piensa votar en la interna del Partido Nacional? Y me los enumeró”.

-¿Y qué respondió?

-Le dije: “Mire, señorita, yo no voy a votar a esa colectividad”

-Entonces, supongo Borges, que continuó con el resto de los partidos políticos.

-Se equivocó la paloma, se equivocaba. Me espetó: “Ah, entonces gracias”. Enseguida, le pregunté a qué consultora pertenecía.

-¿Y?

-Se limitó a decirme que la empresa era argentina, pero desconocía quién era el precandidato que la había contratado.

-¡A la pipetuá!!! Qué feo me huele eso. ¿Y quién le paga? ¿El payaso Plin Plin?

-Espere. Llegué a la redacción y consulté a dirigentes frenteamplistas si estaban al tanto de este nuevo “método de trabajo”.

-Todos coincidieron que no. Pero me contaron que se están realizando encuestas telefónicas en las que, tal como me sucedió a mí, exclusivamente se consulta sobre la interna del Partido Nacional.

-Cómo gastan dinero estos muchachos. Están desesperados, parece.

-Parece..