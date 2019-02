Enojar a Vázquez mintiendo sobre su familia

Una de las premisas básicas que enseña el Sun Tzu, "El Arte de la Guerra", es

que se debe de tratar por todos los medios de desestabilizar, neutralizar y

como bien dice el maestro Oscar Tabárez, limitar las potencialidades del

enemigo.

La derecha uruguaya, conducida por los grandes medios de difusión a falta de

líderes prestigiosos y con dotes estratégicas, con posibilidades ciertas de

conducción de un país, hace ya unos años que eligió desprestigiar al Dr.

Tabaré Vázquez y provocarlo en su fuero más íntimo y sagrado, como lo es

atacar la honestidad de su familia, para generar acciones y salidas de tono que

beneficien la "evolución" de Lacalle Pou.

El doctor Tabaré Vázquez es el mayor enemigo para la derecha uruguaya (por

su obra, su carácter, su experiencia y por su inmenso prestigio dentro y fuera

del país.

Reiteradamente se aprovecha su discreción y su moderación para dedicarle en

Búsqueda, El País y El Observador, insidias e insinuaciones que no se atreven

y no tienen argumentos para afirmar

CARASyCARETAS se refirió en más de una ocasión a dicha campaña, contra

quien hasta el momento es el hombre que ejerce exitosamente por segunda

vez la Presidencia de la República por mandato del Frente Amplio, campaña

que se ha ido construyendo con parsimonia, serenamente, sembrando

mojones de insidia. Lamentablemente, entre esos mojones se destaca el libro

"Tabaré Vázquez, Compañero del Poder" (Editorial Planeta, mayo de 2018,

313 páginas), trabajo encargado a Sergio Israel, ex periodista de Brecha , actual

periodista de Búsqueda, y autor de otros libros como "El golpe de Febrero"

(2013, donde los héroes son los colorados y se abona la teoría que desarrolla

Sanguinetti en sus dos famosos libros); "Pepe Mujica, el Presidente (2014); y el

muy discutido "El General, Biografía de Líber Seregni" (2016).

Digo que lo lamento porque no me gusta nada escribir sobre él y sus libros,

porque lo aprecié mucho y quise y quiero mucho a su familia y a muchos de

sus amigos

¿Quién mejor que un ex periodista de Izquierda pasado al buque insignia de la

derecha, para firmar trabajos que, basta ver los agradecimientos, para suponer

que los mismos son probablemente textos más o menos textos colectivos

destinados a claros objetivos políticos.

Ni los verdaderos resistentes al golpe del Frente Amplio y del blanquismo

wilsonista, ni Pepe Mujica, ni el General Líber Seregni, ni Tabaré Vázquez

salen bien parados de los de este excelente periodista converso.

Pero si el lector quiere una prueba de lo que digo, alcanza con leer el resumen

que figura en la contratapa del libro de referencia, que termina así:

"Sergio Israel describe y analiza los éxitos y los fracasos de ese ciclo de tres

décadas que está por culminar. Además, desnuda la cara gris de esa

conducción, donde hay una lista de debes y decisiones conflictivas como: la

reforma de la educación, el veto a la despenalización del aborto, la declaratoria

de servicios esenciales en la educación, el pedido de ayuda al presidente

estadounidense George W. Bush y un manejo poco flexible de la crisis con

Argentina, o las implicancias en negocios familiares, entre otros. Estos tópicos

y muchos otros muestran los flancos de un líder que son el resultado de las

debilidades y desacuerdos de convivencia con la fuerza política".

Otra pieza maestra

Como decimos, la tarea de intentar desprestigiar a Tabaré Vázquez, Presidente

de la República, es fruto de una minuciosa tarea de los medios de derecha

llevada adelante todos los días, pero ha tenido en las últimas horas otro

capolavoro, que es claramente una operación orquestada desde aquí y lanzada

desde el exterior a través de la agencia noticiosa Infobae, por boca de "un

prestigioso intelectual y ex canciller mexicano" como Jorge Castañeda, a quien

nos referiremos enseguida. A saber, converso , pero éste aún es peor,

narcogobernante y con sueldo de la CIA.

El artículo se lanza cuando Uruguay y México están desempeñando un rol

central en los esfuerzos para encontrar una salida democrática y sin

derramamiento de sangre en la crisis venezolana, pero tiene su título y su

núcleo central en buscar insidiosamente y con falsedades el desprestigio del

presidente Tabaré Vázquez a través de atacar a su hijo, el ingeniero Javier

Vázquez.

El artículo se titula "Los negocios millonarios del hijo de Tabaré

Vázquez que explicarían el apoyo uruguayo al régimen de Nicolás

Maduro", está adornado con una foto que muestra tomados de la mano a

Nicolás Maduro y Tabaré Vázquez, que tiene debajo la leyenda "Nicolás

Maduro y Tabaré Vázquez, una alianza que parece indestructible", y debajo la

leyenda "Javier Vázquez asesoró a empresas de software de su país para cerrar

negocios con el chavismo y abrió cuentas en Panamá para recibir el pago de

comisiones".

Como se ve, una verdadera porquería, que también tiene claros objetivos

políticos: sembrar insidia, desprestigiar, ensuciar y omitir verdades, lo que,

como sabemos, equivale a sembrar las peores mentiras.

Reproducimos los principales párrafos de este artículo para la historia de la

indecencia periodística:

"Uruguay, la Suiza de América Latina, con una tradición de respeto por la

democracia y las instituciones que suele estar por encima de la media en

Sudamérica, viene sorprendiendo a muchos de sus propios ciudadanos y a los

del resto del continente por la posición de respaldo al régimen autocrático de

Nicolás Maduro.

Nadie desconoce las simpatías políticas y múltiples acuerdos comerciales que

tejió durante sus 14 años de gobierno el Frente Amplio con el chavismo. Pero

aun así, muchos observadores se asombraron cuando, en agosto de 2017,

Uruguay decidió marginarse de la conformación del Grupo de Lima. (…)

Más extraño aún fue que, mientras el gobierno de Tabaré Vázquez sostuvo

un estruendoso silencio sobre la represión creciente y el declive final político

y económico del régimen chavista, otro camarada del Frente Amplio y ex

canciller del gobierno de José Mujica, Luis Almagro, lideraba desde la

secretaría general de la OEA la presión regional contra Maduro, al que no

dudó en calificarlo de "dictador", desconociendo la legalidad de las

elecciones en las que fue reelecto. (…)

Mientras los principales partidos de la oposición uruguaya han repudiado la

postura de su gobierno y le han hecho llegar su apoyo al presidente interino

Juan Guaidó, muchos se preguntan a qué se debe este apoyo inconmovible del

gobierno de Vázquez a Maduro."

Del ataque a Uruguay al ataque a la familia Vázquez

Entonces el artículo de Infobae, que publica dos fotos del ingeniero Javier

Vázquez, va al centro de su infamia: "Algunos analistas sugieren volver la vista

unos años hacia atrás y poner la lupa en Javier Vázquez, el segundo de los

cuatro hijos del presidente uruguayo.

Ingeniero de profesión, Vázquez hijo trabajó asesorando a diferentes

empresas de software uruguayas. A partir del año 2000, viajó muchas veces a

Venezuela, para cerrar negocios de sus clientes con el gobierno de Hugo

Chávez. A partir de 2005, con su padre ya en la Presidencia (su primer

mandato fue entre 2005-2010), esos viajes se intensificaron. El gobierno

venezolano había decidido que utilizaría software libre para para la

administración pública y el hijo del presidente vio allí una "oportunidad",

según contó en sede judicial en diciembre de 2008, en la investigación que se

abrió ante la denuncia del entonces diputado colorado Washington Abadala

sobre irregularidades en los negocios entre Uruguay y Venezuela.

(…) Vázquez enumeró ante la Justicia los negocios que ayudó a concretar

(…)En la causa judicial, Vázquez reconoció que participó "en el relevamiento

de los requerimientos técnicos, en los cronogramas de trabajo y la solución

técnica" para que las empresas uruguayas pudieran cerrar sus contratos en

Venezuela y luego ellas pagaron por sus "servicios profesionales".

A continuación, introduce un episodio trágico, investigado largamente por la

Justicia, que no encontró vinculación entre el mismo y la investigación sobre

los negocios de Javier Vázquez.

Infobae señala correctamente que: "La denuncia contra (Javier) Vázquez fue

archivada poco después por pedido del Fiscal Juan Gómez quien consideró

que "no resulta acreditado" que el hijo del Presidente "hubiese usufructuado

de ningún privilegio por su relación de parentesco". Esta historia quedó

olvidada hasta que el año pasado el semanario uruguayo Búsqueda revisó los

documentos del bufete panameño Mossack & Fonseca filtrados en el marco

de la investigación Panamá Papers y encontró que un representante de Javier

Vázquez abrió cuentas en un banco panameño a nombre de la empresa

Conibel S.A. en la que esperaba recibir entre "dos y cinco transferencias de

hasta USD 300 mil por el pago de sus servicios de consultoria". El semanario

ya había revelado dos años antes que el hijo del Presidente había operado

también dos cuentas en paraísos fiscales".

Por supuesto, Infobae no señala que esto no es delito, ni que Javier Vázquez

no fue investigado por dicha causa.

Pero la frutilla de la torta, para lanzar la insidia al estrellato internacional fue la

intervención del converso mexicano, acusado de ser doble agente de

inteligencia, ex canciller del presidente Vicente Fox, acusado de impulsar del

narcotráfico en su país, Jorge Castañeda.

Dice Infobae: "Esta semana, el ex canciller e intelectual mexicano Jorge

Castañeda, trataba de explicar en un programa de Televisa las razones del

apoyo que su país y Uruguay le han ofrecido a Maduro. En relación al país

sudamericano, no tuvo dudas: "En este caso sí hay un problema personal muy

complicado, que es el que el hijo del presidente Tabaré (Vázquez) ha

hecho una enorme cantidad de negocios en Venezuela en asuntos de

cibernética, etcétera, y está embarrado hasta el cuello con las tranzas

venezolanas", dijo. "Y los venezolanos y los cubanos lo saben, y cada vez

que Uruguay se aleja un poquito, le da un apretón".

Y luego de esto cita opiniones contrarias a la posición dialoguista del gobierno

uruguayo de Luis Alberto Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Julio María

Sanguinetti, de quien recordamos su apoyo expreso al pacifista y democrático

Jair Bolsonaro.

¿Quién es el intelectual y ex canciller Jorge Castañeda, elegido desde aquí para

ensuciar desde afuera a nuestros gobernantes?

Jorge Castañeda Gutman (1953) es un político, intelectual y periodista

mexicano que fue canciller del presidente Vicente J. Fox entre 2000 y 2003.

Formación no le falta: estudió Economía en la Universidad de Princeton y

realizó el Doctorado en Historia Económica en la Universidad de París . Fue

docente, autor de más de diez libros y escribe en El País ( España ), Los

Angeles Times y la revista Newsweek .

Comenzó su carrera política como militante del Partido Comunista

Mexicano . " El Universal publicó, basándose presuntamente en documentos

de la hoy disuelta Dirección Federal de Seguridad (DFS), que había sido un

agente cubano entre 1979 y 1985, fecha en la que habría roto con ellos , pero

Castañeda desmintió esas afirmaciones".​

Fue asesor de Cuauhtémoc Cárdenas en su campaña de 1988, y en 2000

asesoró la candidatura derechista de Vicente Fox Quesada , que lo

nombró Secretario de Relaciones Exteriores o Canciller.

Su giro a la derecha y la riqueza estuvo marcado por la publicación de los

libros "La Utopía Desarmada" y "Vida en Rojo", sobre el Che Guevara, obras

que indignaron a la intelectualidad y el gobierno cubanos. En su columna "Los

68 del 68", de agosto de 2006 en el diario Reforma , escribió que el número de

víctimas de la masacre de Tlatelolco habría sido "exagerado" y que apenas 68

estudiantes fueron asesinados.

Dice Wikipedia: "Castañeda llamó a ganarle al candidato de izquierda a la

presidencia Andrés Manuel López Obrador "a la buena, a la mala y de todas

las maneras posibles". En un artículo en Reforma de abril de 2006 invitó

abiertamente a las televisoras mexicanas a contribuir a la "estrategia del

miedo" para perjudicar a este último."

La publicación "América Latina en Movimiento", citando a la Agencia de

Noticias de Chile (ANCHI) en un artículo titulado "Los “claroscuros” de

Jorge Castañeda", indicó que fue señalado como "agente de la CIA"; tuvo

vínculos con la guerrilla centroamericana, el MIR de Chile y el PC de Cuba;

luego giró y se convirtió en canciller del derechista gobierno de Vicente J. Fox,

que fue durante años Presidente de la División América Latina de Coca –

Cola, para de ahí saltar a la presidencia de México.

Durante la gestión del canciller Castañeda fue la primera vez que México votó

contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

incitó el ingreso ilegal de ciudadanos cubanos a la Embajada de México en La

Habana; y promovió ante Fox la salida rápida del presidente Fidel Castro de

una cumbre de jefes de Estado en la ciudad de Monterrey.

Posteriormente Castañeda intentó dos veces ser candidato a la presidencia de

México, pero fracasó a sus intentos.

Se vinculó a prominentes socialistas chilenos y comenzó a escribir artículos en

medios de comunicación conservadores como “La Tercera”, “El Mercurio” y

“Qué Pasa”.

¿Porqué Castañeda se ha involucrado en esta sucia maniobra contra la gestión

pacifista del gobierno uruguayo, que incorpora el aún más sucio instrumento

de intentar descalificar al presidente Tabaré Vázquez a través de los negocios

probadamente lícitos de uno de sus hijos?

Porque aspira, como lo dicen varios medios de prensa mexicanos, a ser

candidato a la presidencia de su país con la protección de los Estados Unidos.

Como Luis Almagro, y antes como Héctor Amodio Pérez (¡qué tres para ir al

Noveno Círculo del Infierno, el de los traidores!), está dispuesto a hacer

cualquier trabajo sucio para llegar a sus fines.

Resplandece la verdad

El 1º de febrero, el gobierno uruguayo envió una carta en respuesta a la nota

de Infobae. El texto completo es el siguiente:

Comunicado

“La Secretaría de la Presidencia de la República, ante las sucesivas versiones de

prensa que buscan desprestigiar la imagen del hijo del señor presidente de la

República, Tabaré Vázquez, con la indisimulada finalidad de entorpecer el

papel de la República Oriental del Uruguay y el rol que desarrolla el primer

mandatario, al optar por el camino de diálogo y solución pacífica de la crisis

que vive la República Bolivariana de Venezuela, expresa que:

1º Como es de público conocimiento, ante la situación que vive Venezuela, el

gobierno de Uruguay ha promovido escenarios de diálogo y no de

confrontación, y en tal dirección, conjuntamente con México, ha propuesto a

otros países y organizaciones internacionales la realización de una conferencia

internacional para encontrar una salida negociada y pacífica a la crisis en

Venezuela.

2º Lamentablemente, existen quienes han optado por incidir negativamente en

las acciones políticas emprendidas, relacionando de manera irresponsable la

posición del gobierno con hechos que se atribuyen a la persona del hijo del

señor presidente, vinculándoselo a negocios y beneficios presuntamente

ilegítimos según versiones de prensa.

3º Ciertamente estamos frente a una operación cruel e infundada, en la medida

que los hechos difundidos, curiosamente en estos días y en forma

contemporánea a las acciones que lleva adelante nuestro país, ya fueron

investigador por el Poder Judicial que en Uruguay es total y absolutamente

independiente.

4º Lo expuesto no representa meras palabras, sino lo que realmente ocurre y

ha ocurrido.

5º Recordemos que en el año 2008 se inició una indagatoria presumarial en

base a una denuncia formulada en similares términos que la que exhibe la

prensa, habiendo quedado radicado el trámite ante el Juzgado Letrado de

Primera Instancia en lo Penal de 3º Turno, a cargo del doctor Sergio Torres,

quien instruyó la causa con todas las garantías legales.

6º Agotada la investigación, el reconocido Fiscal Letrado Nacional en lo Penal

de 1º Turno, Dr. Juan Gómez, se expidió el 5 de febrero de 2010, solicitando

el archivo del expediente por no surgir prueba alguna de delito, ni conducta

reprochable a Javier Vázquez quedando concluido el proceso, con el archivo

del expediente, sin otra consecuencia.

7º Bien saben quienes arremeten ahora, que luego del archivo decretado por el

Poder Judicial, ningún proceso ulterior se formalizó, ninguna actuación legal,

judicial o inherente al ámbito administrativo ocurrió. De ahí que tan infundada

fue la denuncia presentada en el año 2008, como las versiones que hoy

circulan contemporáneamente a la acción del Gobierno Nacional.

8º Bien saben también, que el Ministerio Público y Fiscal dijo además con

notable claridad que “las personas merecen el respeto absoluto de su

condición de tales y no puede implicar una disminución a sus garantías, las

relaciones de parentesco que puedan tener, la concreción de negocios

regulares o el desempeño, sin tachas, de una función pública”.

9º Con el propósito referido, para honrar el superior interés de nuestra

República en esta instancia delicada y sensible, y para que se entere la

población de lo aquí expresado, se solicita la publicación de esta misiva”.

Doctor Miguel A. Toma. Secretario de Presidencia de la República."

La Operación y sus objetivos

¿Porqué atacar con mentiras e insidias a la familia Vázquez?

Primero para entorpecer o frustrar el intento de los gobiernos uruguayo y

mexicano de lograr una salida pacífica y democrática en Venezuela.

Segundo, porque Tabaré Vázquez pasará a la historia del Uruguay como el

mejor presidente de la República desde José Batlle y Ordóñez (enumeraremos

algunos de sus logros), y es el único dos veces electo directamente por el voto

popular en elecciones legítimas, ya que Julio María Sanguinetti (gran enemigo

de Vázquez, a quien boicoteó ya en su candidatura a la presidencia de la

AUF), solamente pudo ganar mediante la tutela militar de las elecciones

fraudulentas de noviembre de 1984, que se realizaron con partidos, líderes y

candidatos proscriptos y alguno preso y silenciado, miles de presos políticos, y

todo el aparato gubernamental al servicio de la candidatura oficial del Partido

Colorado.

Vázquez, que lidera el período de crecimiento económico ininterrumpido con

inclusión social más largo de la historia del Uruguay, y ha logrado para nuestro

país los mejores indicadores económicos y sociales del continente, es el

creador del Plan Ceibal, del Plan Ibirapitá, el hombre que combatió como

nadie el flagelo del tabaquismo y derrotó a una gran multinacional del tabaco,

y ha obtenido infinidad de logros más que no es necesario enumerar porque

los lectores de CARASyCARETAS lo saben de memoria.

Eligieron bien su blanco los mandarines de la derecha.

Pero contra la verdad y la justicia histórica no se puede.

La infamia no pasará, y sus responsables serán objeto del escarnio que

merecen, por esta y muchas otras acciones.

Por último, quiero expresarle mi solidaridad al Tabaré , a su esposa María Auxiliadora y a sus

hijos, reiterando que ésta asquerosidad que nada tiene que ver con la política, debe ser

repudiada y combatida por todas las personas de bien, sean o no frenteamplistas, amigos y

adversarios, porque la caballerosidad y la buena fe no es patrimonio de nadie.

En éstas cosas, los silencios son heridas que no cicatrizan