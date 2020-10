Entre costos, dolores y reclamos

Luego de la comparecencia del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas ante la comisión que estudiaba la Ley de Presupuesto quinquenal y como consecuencia de sus declaraciones sobre los medicamentos de alto costo, la organización de Familias con Atrofia Muscular Espinal (FAME) ha solicitado ser recibidos de forma urgente por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con el objeto de dialogar sobre este tema.

En la cuenta oficial de Twitter del FAME fue publicada esta solicitud al presidente de la Republica el pasado domingo.

Durante su comparecencia, informa Montevideo Portal, el ministro había expresado que “sobre esta temática se tienen que hacer «varias reflexiones» porque se trata de un «monstruo insaciable», según la transcripción que publicó la integrante de Familias con Atrofia Muscular Espinal (FAME) Leticia Cabrera”.

Para el ministro el ingreso de seis medicamentos de alto costo al Fondo Nacional de Recursos “tuvo un fuerte impacto en las finanzas”, al tiempo que aseveró que: «Para la gente que lo precisa bien, ¿pero ustedes creen que por eso van a bajar las demandas? No van a bajar las demandas, porque van a usarlos para otros usos», señala el medio de prensa.

Durante la comparecencia el ministro hizo referencia a las demandas existentes por estas problemáticas e informó que en la actualidad hay varios juicios por “la compra de un medicamento para la atrofia de médula espinal que se llama Spinraza”.

«Somos condenados por dos pacientes. El medicamente sale U$S 1.200.000 es para una enfermedad hereditaria, que tendrá el fin que va a tener al final del camino. Sin duda, es doloroso para la familia, pero los recursos del Estado son finitos y hay que saber dónde ubicarlos para que tengan el mayor impacto en las políticas sociales ¿y dónde? En la inmunización de los niños, en el control del embarazo y en el control de los recién nacidos», indicó el ministro de acuerdo a lo informado por el portal de noticias.

Las declaraciones del secretario de Salud despertaron una variedad de respuestas por parte de varios miembros de FAME, vía redes sociales.

Según Montevideo portal, “Leticia Cabrera, integrante de la asociación civil sin fines de lucro, fotografió las palabras del ministro y en un tuit le contestó: «A nosotros nos duele @DrDanielSalinas sus palabras que demuestran su falta de empatía, de ética y de respeto hacia toda la familia de @fameuruguay. Sobre bajar los costos le expusimos toda la información para hacerlo».

El tuit fue en respuesta a lo afirmado por Salinas quien había dicho en la comisión «Nosotros tenemos que tener, virtuosamente, la visión de la salud pública. ¡Yo con US$ 12.000.000 pago todas las vacunas y los anticonceptivos de todo el país y los juicios de alto costo me cuestan US$ 36.000.000 ¡Me duelen!».

Otro miembro de FAME, Pablo Correa, afirma el Portal de noticias, señaló “que (el juicio) «no debería dolerle» ya que, según dijo, se le hizo varias propuestas sobre cómo bajar el costo del medicamento”.

«No debería dolerle @DrDanielSalinas hicimos muchas propuestas para poder bajar el costo de #Spinraza. El camino debe ser avanzar mejorar. Si se quiere se puede», expresa el tuit de Correa, citado por el medio informativo.