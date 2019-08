Entre Olveira y un inoperante Peñarol en la segunda parte River ganó en el Saroldi

River se quedó con el triunfo en el Parque Saroldi con una muy buena actuación del arquero Olveira, la ineficacia de los delanteros de Peñarol en la primera parte y una absoluta inoperancia en el complemento.

River es ahora el puntero de la serie A y depende de si mismo para llegar a la final del Intermedio; mientras que Peñarol debe ganar el clásico frente a Nacional y esperar un traspié de los darseneros.

El partido comenzó con Peñarol manejando la pelota pero sin ser profundo, sin embargo River tuvo la primera chance a los 6 minutos, llegó tocando por izquierda, un pase de Olivera al medio y el remate de Arezo contra el palo, lo sacó Dawson volando abajo para rechazar al corner.

Peñarol manejaba los tiempos y la pelota pero no lograba inquietar, Canobbio era el propulsor de los aurinegros, poniendo pelotas profundas que sus compañeros no lograban concretar. A los 20 minutos un pase largo de Enzo Martínez para Acevedo que le ganó a toda la defensa de River y se fue solo al arco, se demoró en la definición y lo ahogó Olveira, rebote y el arquero saca al corner. Un minutos después dos tiros seguidos, primero de Viatri y luego de Canobbio encontraron al arquero bien colocado.

A los 24 minutos otro desborde Canobbio, por derecha, centro y una tijera fenomenal de Viatri que detuvo Olveira volando a la derecha.

Peñarol insistía, lo mejor aparecía cuando se salteaba la mitad de la cancha, o cuando Canobbio aparecía por los costados.

Otro pase largo para Acevedo que corrió treinta metros y cuando se enfrentó al arquero sacó un tirito que detuvo Olveira sin problemas.

Fueron los mejores diez minutos de Peñarol en el partido, con un River que no lo podía contener.

Pero tres minutos después un error en la salida aurinegra, Dawson salió por izquierda con Rojas que le dio un compromiso a Matías De Los Santos al borde del área que fue presionado por Olivera, al volante de Peñarol le quedó atrás la pelota y el delantero llegó a tocar para el pibe Arezo que se la cruzó a Dawson poniendo el 1 a 0.

Peñarol sintió el impacto, River presionó de la mitad de la cancha hacia arriba y hubo sosobras en el fondo aurinegro, de hecho hubo un desborde de Piqueréz que hizo el centro y Olivera cabeceó a boca de jarro y tapó Dawson.

Desajustes en los pases, incluso hubo un reto del arquero a Giovanni González cuado le dio una pelota atrás con toda la presión de River arriba, lo que obligó al despeje como venía.

Canobbio siguió insistiendo, un desborde por izquierda, el pase atrá a Viatri que tiró y apareció nuevamente Olveira.

Peñarol se fue perdiendo, al descanso, sin ser efectivo cuando el juego se le dio a favor.

Para el segundo tiempo fue claro que River ajustó las marcas, dobló a Canobbio y no le dio espacios, fue como quitarle el pulmotor a Peñarol.

Peñarol no cambió de banda, tampoco movió a los volantes externos como hizo en el primer tiempo, la marca de River fue más pegajosa, hizo cambios buscando velocidad para el contragolpe, pero sin desarmarse de mitad de cancha hacia atrás.

Recién a los 31 minutos Peñarol tuvo una oportunidad en una pelota entreverada que le quedó a Canobbio que remató y a puro reflejo la tapó el arquero.

Fossati vio que el partido estaba para cerrarlo y se abroqueló, los darseneros no tuvieron grandes chances, pero defendía a morir, Peñarol no remató de media distancia, no tiene juego de alto, la entrada de Gargano y Gastón Rodríguez muy fuera de forma y luego Estoyanoff que levantó un par de centros, sin encontrar eco en el área.

Sobre la hora, otra patriada de Canobbio por derecha, hizo el centro y Viatri cabeceó al borde del área, pero al cuerpo del arquero que tapó y se quedó con el triunfo.

Peñarol está muy lejos del que jugó el Apertura, aprontó mal para el clásico y dejó la punta de la serie A; River fue un equipo ordenado y utilitario que se quedó con el triunfo.

RIVER PLATE 1 PEÑAROL 0

Parque Saroldi

Jueces: Andrés Cunha; Nicolás Tarán y Sebastián Silvera. Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez.

RIVER PLATE: Gastón Olveira; Gonzalo Viera, Agustín Ale y Joaquín Fernández; Nicolás Rodríguez, Sebastián Píriz, Maximilano Calzada (82′ Facundo Ospitaleche), Joaquín Piquerez y Diego Vicente; Matías Arezo (77′ Gabriel Leyes) y Juan Manuel Olivera (62′ Facundo Vigo).

D.T: Jorge Fossati.

PEÑAROL: Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Enzo Martínez y Gabriel Rojas; Ignacio Lores (77′ Fabián Estoyanoff), Matías De Los Santos, Jesús Trindade (63′ Walter Gargano) y Agustín Canobbio; Luis Acevedo (63′ Gastón Rodríguez) y Lucas Viatri.

D.T: Diego López.

Gol: 31′ Matías Arezo (RP).