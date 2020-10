Entre «tercerizaciones» e «imaginaciones», AFGAP reacciona

El pasado 12 de octubre, en declaraciones a Diario Atlas, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) Carlos Uriarte, desestimó la denuncia presentada por el sindicato de funcionarios del MGAP, con respecto a las situaciones problemáticas en dicha cartera.

En esa instancia y ante lo denunciado por AFGAP acerca de la existencia de un importante número de trabajadores que no perciben su salario desde hace varios meses, expresó: “no es así, para dejar un poco más claro cuál es la postura de este sindicato, desde que asumí todavía nunca me han pedido una audiencia para plantearme a mí personalmente, que soy el ministro, la preocupación de ellos”.

En sus declaraciones, Uriarte, cuestionó la forma en que el sindicato ha planteado la situación, de acuerdo al medio de prensa, el ministro habría afirmado: “con esto están defendiendo el estatus sanitario del país, no tendríamos que trabajarlo entre nosotros primero, por eso es que lamento ese tipo de comentarios que han salido, que está lejos de la realidad, lo que no quiere decir que no tengamos dificultades. Yo no estoy negando que el ministerio tiene 2000 empleados y 900 con causal jubilatoria, durante la pandemia del ministerio funcionó con el 40% de su personal y no hemos perdido ningún mercado, por eso doy gracias al esfuerzo de aquellos que duplicaron sus horas de trabajo para que esto fuera así, no lo desconozco, pero hay, a nuestro entender, mucho por trabajar en rearmarnos con los recursos que tenemos”.

En la jornada de este martes, la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y pesca (AFGAP), emitió un comunicado público donde, no solo ratifican lo denunciado, sino que además expresan:

“En relación a las declaraciones vertidas por el señor ministro, en ocasión de su comparecencia a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Parlamento, donde se reconocieron los datos contenidos en nuestra denuncia entre otros (… vemos con preocupación lo anunciado por el señor ministro, ante la consulta de los periodistas sobre cómo esta situación no afectará los servicios que ofrece nuestro ministerio en beneficio de toda la población uruguaya”.

Ante los anuncios del ministro sobre acudir a la tercerización y “la imaginación”, el sindicato considera que “esto último, es una falta absoluta de conocimiento a la tarea que llevan a cabo diariamente (…) que no se sustituye, desde ningún punto de vista, con imaginación, sino con su esfuerzo cotidiano”.

La organización sindical señala que “es de gran preocupación (…) corroborar la falta de conocimiento, por parte de los cargos políticos de gobierno, de la gestión de la Administración Pública, pero también sobre la normativa que regula la función pública”, aludiendo con esto a las regulaciones establecidas para la contratación de terceros en tareas no sustanciales.

Para los trabajadores “los roles de regulación, control y fiscalización que, en particular en el MGAP se ven en riesgo de su efectivo cumplimiento son sin dudas, funciones sustantivas”.

Para los trabajadores, la alusión del ministro a la “tercerización”, es un planteo poco serio y agregan que este “debería saber, que la tercerización no es posible como herramienta para solucionar la gravísima situación que atraviesa nuestro ministerio.”

El comunicado recuerda el modo en que los recortes anunciados afectarán de forma relevante el trabajo del ministerio y recuerdan las denuncias ya efectuadas sobre esto en instancias de intercambio con el sistema político y las varias reuniones bipartitas y tripartitas sostenidas.

En el comunicado emitido, los trabajadores concluyen expresando: “en el día de la fecha, solicitamos formalmente ser recibidos por nuestra autoridad máxima, para expresarle, en detalle, la situación de degradación de los servicios en que se encuentra nuestra cartera”.