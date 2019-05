Errandonea sobre Mieres: «Si tienen sensibilidad para ir a la marcha que la tengan para tomar decisiones»

Ignacio Errandonea, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dialogó con Caras y Caretas sobre la asistencia a la Marcha del Silencio el pasado lunes 20 de mayo a la cual tildó como «excepcional». «Queríamos agradecer a todos los que apoyaron la realización de la marcha que dejó de ser de Familiares para ser de toda la sociedad. Nos conmovió la participación bajo la inclemencia climática y creemos que esto reafirma el compromiso de toda la gente con el tema. No estamos hablando de un reclamo cualquiera, sino de un reclamo que es vital para toda la sociedad», expresó.

Consultado sobre la participación de personalidades del escenario político como Pablo Mieres, quien no votó a favor del pase a retiro de los militares involucrados en el Tribunal de Honor, opinó que existía «una gran contradicción» entre los que votaron por la impunidad y participan de la marcha. En este sentido, agregó que «no solo Pablo Mires ha participado en la construcción de impunidad y asistió a la marcha. Hay otros».

«Más que criticar, debemos enfatizar en que sería bueno que si tienen sensibilidad para ir a la marcha la tengan para tomar las decisiones que corresponden para que la impunidad no siga existiendo», concluyó.

Por su parte, Pablo Mieres, escribió una columna en Montevideo Portal ,que fue publicada este martes 21 de mayo, en la cual habló sobre hipocresía y expuso sus argumentos ante las duras críticas que recibió por no haber votado las venias. En estas líneas acusó al Frente Amplio de solicitar la venia con argumentos falsos trasladando esa responsabilidad al parlamento, y aseguró que su partido siempre condenó la impunidad y reivindicó la deuda que el país mantiene con los familiares de los desaparecidos. «Hay quienes nos han cuestionado duramente por no haber votado la venia de los referidos generales. Nuestra posición estuvo apegada a la normativa vigente. No podíamos votar la venia, no porque no estuviéramos de acuerdo en su pase a retiro sino porque el fundamento era falso», se excusó.