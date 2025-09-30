El shopping Tres Cruces inició una nueva fase de crecimiento con un ambicioso plan de ampliación que sumará casi 4.000 metros cuadrados a su superficie comercial. La inversión total ronda los 15,7 millones de dólares y combina la construcción de nuevas áreas con la llegada de marcas internacionales de peso.
Tres Cruces se expande
Estas son las marcas que llegarán a Tres Cruces tras la ampliación de US$ 16 millones
El shopping Tres Cruces sumará casi 4.000 metros cuadrados a su superficie, generará 100 nuevos puestos de trabajo y apuesta a la energía solar.