Estas son las marcas que llegarán a Tres Cruces tras la ampliación de US$ 16 millones

Ampliación del Shopping

De la inversión anunciada, 11,3 millones de dólares corresponden a las obras estructurales del centro comercial, a cargo de la constructora MTA. A eso se suman 4,4 millones que destinarán las propias marcas para la decoración y el equipamiento de sus locales. El plazo de ejecución será de entre 11 y 12 meses y durante las distintas etapas se estima la participación de unos 100 operarios. Una vez terminadas las obras, se generarán más de 100 nuevos puestos de trabajo directos.