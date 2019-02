“Este año había que demostrar quiénes quieren mantener la murga arriba”

Diablos Verdes, la murga de niños fundada por Antonio Iglesias en 1939 y que concursó por primera vez en 1955, cumple 80 años, pero lamentablemente no puede salir con su nombre original ante el fallecimiento de Rafael González casi en el momento de la inscripción. Al no prosperar el pedido por un tema reglamentario, decidieron salir con el sobrenombre La Consecuente.

Por E.B.

Es un año especial para Diablos Verdes, ahora con el nombre La Consecuente, ya que volvieron figuras muy identificadas con la murga, como Andrés Atay, Charly Álvarez, Eduardo Díaz, Albino Almirón, y continúan otros como Sergio Ribero y Tabaré Molina.

El espectáculo se llama “Corazón de vidrio”, justamente apuntando a los sentimientos y principios de la murga.

“Nos cuesta decir La Consecuente, decimos Diablos Verdes, porque es lo que somos, es lo que nos demuestra la gente a cada tablado que vamos, para nosotros seguimos siendo los Diablos, que haya cambiado el nombre por una cuestión reglamentaria no nos cambia. A mí, cuando me preguntás donde salgo, contesto en Diablos Verdes”, comienza diciendo Eduardo Díaz.

Un año muy especial por este aniversario número 80.

Una macana no haber salido con el nombre original, para festejar, porque la idea era volver por estos 80 años. si bien el espectáculo lo toca, hubiese estado bueno presentarlo como Diablos Verdes. Pero bien, venimos bien; nos sirvió el día de suspensión, no te voy a mentir, porque si bien llegábamos con 12 tablados, ahora tenemos más rodaje en la calle y eso te da posibilidades de probar, corregir, agregar o quitar cosas que funcionan o no. Pero, sinceramente, estamos locos de la vida, de volver acá, de llegar para retirarme en la murga que me vio nacer, como los futbolistas, volví para retirarme, y para mí es un placer.

Volvió mucha gente muy típica de los últimos años de los Diablos.

La idea era esa, o volvíamos todos o no se daba. La primera vez que estuvimos en el acto de los desaparecidos en el Velódromo, yo vine con Momolandia, ahí nos volvimos a juntar y nació la idea.

Por suerte pudo llegar la gran mayoría, algunos no pudieron por casos de trabajo, pero todos hicieron el esfuerzo.

¿Cómo traen este “Corazón de Vidrio”?

Muy bien, los escenarios nos van dando siempre algo más. Hoy, por ejemplo, en los dos tablados que hicimos probamos una vuelta que le queríamos dar al espectáculo. Lo hicimos en el tablado 1° de Mayo, luego lo probamos en Las Piedras, le agregamos algo más y, por suerte, la llevamos muy bien.

Contame un poco de qué va el espectáculo.

“Corazón de Vidrio” es por la federación, el sindicato, el lugar de donde salimos históricamente, la idea es que vienen todos los diablos viejos a festejar el cumpleaños. Si bien tuvimos que cambiar varias cosas, el diablo viejo se da cuenta de que se han perdido un montón de cosas en estos 80 años, pero el corazón de vidrio sigue latiendo a pesar de los años y los cambios. Pero mostrando que los valores y los principios no pueden morir.

Todo esto también tiene que ver con Antonio Iglesias.

Sin duda, en esta murga aprendí que cuando me subía a la bañadera, era un diablo verde. Te cuento una anécdota: yo venía de otro lado y se acostumbraba a gritar cosas, boludeces de gurí. Un día Antonio paró la bañadera y me dijo que cuando subía dejaba de ser Eduardo Díaz, que ahí era un diablo verde, porque lo que se gritaba ahí arriba, el que lo escuchaba abajo no decía que era Eduardo Díaz, iba a decir que eran los Diablos los que gritaban. Por eso te digo, acá aprendí muchas cosas, todo eso se ve reflejado en lo que Antonio [Iglesias] nos enseñó. Por eso quisimos volver a la murga, para volcar lo que aprendimos y estar en este momento difícil. Este año era el momento de demostrar si eras hincha de la murga y por qué estuviste acá. De acá en adelante se va hacer muy fácil, pero en las que duelen, como este año, había que demostrar quiénes querían mantener la murga ahí arriba. Hemos vuelto a colocar la murga en el lugar que nosotros creemos que debe estar y el concurso es otra historia. Me siento conforme con que la gente diga que volvieron los Diablos, es la identidad y con lo que se identifica la hinchada; para mí ya es tarea cumplida.