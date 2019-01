Este lunes se podrá circular por el puente de Carmelo

El ministro Víctor Rossi prevé que para la mañana del lunes 7 de enero estará pronto el puente de Carmelo. Rossi dijo que, en principio, se tendrá especial cuidado con el transporte que circule sobre el puente: “Por ejemplo, durante el primer tiempo, ayudados con Prefectura y la Dirección de Tránsito, cuidaremos que los ómnibus pasen de a uno, mientras se va reparando el mecanismo. Las motos y bicicletas podrán hacerlo sin restricciones”, expresó, agregando que se espera que en el lapso de un mes y medio se pueda circular con normalidad.

Luego “del susto” que dijo Rossi llevarse por el siniestro que dañó el puento, el ministro expresó que no se quieren embarcaciones en ningún astillero que no esté habilitado como corresponde: “Hemos estado trabajando con los equipos de asesores del ministerio porque no queremos que esto termine acá. Queremos que se retiren las embarcaciones y se normalice la situación”, dijo categórico, explicando que el trabajo en el puente fue producto de las maniobras de equipos de la Armada Nacional que permitieron quitar los barcos, pero que no es fácil mover a las embarcaciones que permanecen en la zona: “Son mastodontes, tienen un peso brutal, que además se apoya en el fondo”.

Con relación al costo, Rossi dijo: “Estamos haciendo las cuentas porque alguien tiene que hacerse responsable. No puede ser que el Estado se tenga que hacer cargo de los irresponsables que no cuidan”, concluyó.