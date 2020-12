¡Esto fue diciembre, papá!

La coalición multicolor está totalmente descontrolada, sin coordinación, ni rumbo ni dirección, como si el liderazgo de Lacalle Pou hubiera alcanzado su punto cumbre cuando logró unificar todas las piezas del engendro multiderechista para alcanzar el poder. Ahora, la carreta que dirige se tambalea peligrosamente, ya que cada caballo cincha para un lado diferente.

Ya hemos escrito varias notas sobre casos de descoordinación entre el presidente y sus jerarcas y las múltiples contramarchas del gobierno. Recordemos el caso del aumento del peaje y el de los conductores autorizados por el dueño del vehículo, entre muchos otros. Pues bien, no dejaron pasar ni el último mes del 2020 sin darnos su cuota mensual de bochornos.

El 23 de diciembre, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), de la Facultad de Medicina, repudió públicamente “el despido arbitrario del personal de salud vinculado al Programa de Unidades Docentes Asistenciales (UDA) por parte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)”. Afortunadamente, la Federación Médica del Interior (FEMI) logró disuadir al gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, quien les garantizó “la continuidad del programa, así como la permanencia laboral de todos sus trabajadores”.

En la misma semana, el presidente de la República cesó a un jerarca que rechazó la vacuna del laboratorio Pfizer sin consultar a las autoridades. Efectivamente, el coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Salud Pública, Franco Alaggia, habría enviado en noviembre un correo a Pfizer comunicándole que nuestro país no estaba interesado en adquirir sus vacunas contra el Covid-19, vacunas que Estados Unidos y Reino Unido ya están aplicando y que el resto de Europa aplicará en estos días.

Cuesta creer que Alaggia (recomendado de Daniel Salinas) haya creído que tenía el poder de tomar y transmitir unilateralmente una decisión tan trascendente para el país. Algo huele mal por esos lares; pero dejémoslo ahí, que como dicen los creyentes en España: “menos pregunta Dios y perdona”.

Mas como al decir de Darwin Desbocatti “esto es diciembre, papá”, en la misma semana apareció otro jerarca cortándose solo y calentando al presidente. Diego Durand, vicepresidente de ANCAP, anunció una rebaja en el precio del gasoil para los arroceros, cuando el Poder Ejecutivo no solo no estaba considerando ninguna rebaja, sino un aumento. Los ministros de Economía e Industria, Energía y Minería estaban en ese momento analizando con ANCAP un ajuste de tarifas. La promesa de Durand dejó al gobierno en falsa escuadra e indignados a los estacioneros (que debían asumir la rebaja) y el teléfono del senador blanco Gustavo Penadés (al cual pertenece el vicepresidente de ANCAP) no tardó en sonar vomitando reclamos desde el Poder Ejecutivo, según afirmó la diaria.

Muy por el contrario de lo que cabría esperar del presidente Lacalle II en este momento crítico (quien cuando era candidato exigía bajar las tarifas de Antel) las aumenta dos veces en nueve meses. Ya se confirmó que para enero habrá una suba de 6,3% para teléfonos móviles y 9,5% para internet. Esto golpeará a los trabajadores que, debido al teletrabajo, deberán costear de sus bolsillos el aumento del consumo y la tarifa.

Premiando apoyos

Por otra parte, el gobierno continúa gastando dinero en “auditorías independientes”, para ver si logran demostrar que los gobiernos del Frente Amplio fueron tan corruptos como los de ellos. Por lo menos lo mismo; más no, porque sería un delirio. Parece inentendible; pero consideremos que los que dicen “todos son iguales”, siempre terminan votando a la derecha.

Ahora, si tras una investigación seria y objetiva se demuestra que algún jerarca frenteamplista merece terminar entre rejas, me parece perfecto; pero hasta el momento solo hemos presenciado muchas acusaciones ante la prensa y ningún resultado concreto. La derecha ha logrado encontrar café vencido; pero el Frente Amplio, lo que encontró en 2005, fue a un 40 % de la población viviendo en la pobreza.

En cuanto a la independencia de los auditores… si un botón basta de muestra, analicemos el caso del contador Marcelo Caiafa, cuya empresa ECOVIS es auditora del Antel Arena. En septiembre, el Directorio de Antel resolvió, tras una Licitación Abreviada a la cual se presentaron cinco oferentes, adjudicar la auditoría a este reconocido militante nacionalista. La cifra que ganará por esta misión (hallar algo con qué mellar la imagen de Carolina Cosse) será $ 1.708.000. Nunca entendí por qué el Estado tiene que andar gastando su dinero en auditores externos cuando tiene legiones de abogados, contadores y técnicos de toda clase a disposición en las propias reparticiones públicas.

Caras y Caretas publicó el 23 de diciembre un tweet de Marcelo Caiafa que deberían recordar quienes hablan de “auditorías independientes”.

En la misma nota esta revista agregó que el contador blanco también es “integrante de LSQA, la empresa contratada en el Municipio E para realizar las certificaciones de calidad”. Todo da la impresión de que, más que de una necesidad del Estado, hay una necesidad del Partido Nacional de premiar a sus militantes usando los dineros públicos. Nada de extrañar del partido que, durante la administración de Lacalle I, obligaba a sus directores a usar la tarjeta corporativa para extraer dinero con el cual engrosar las arcas nacionalistas, tal lo confesado por el exdirector del BROU, Pablo García Pintos.

Cuando los reclutas se desacatan

Y si a Cabildo Abierto no lo logra contener y dominar Manini Ríos, menos podrá hacerlo Lacalle II. El partido militar podría definirse como ultraderechista por un lado; pero populista por otro. No es fácil adivinar para qué lado van a agarrar sus legisladores. La ley de forestación fue la mecha de la bomba que hizo explotar las latentes diferencias entre el partido del excomandante y el herrerismo. Increíblemente, Cabildo Abierto llegó a un acuerdo con el Frente Amplio para dar media sanción en la Cámara de Diputados a un proyecto (con carácter de grave y urgente) para limitar la superficie de tierras destinada a la forestación. Tal como cuenta Alberto Grille en su nota “Se picó”, los legisladores rosados protestaron por el corto tiempo de que disponían para analizar el proyecto que modifica la Ley Forestal de 1987. Imaginen el placer con que los legisladores frenteamplistas les habrán recordado que ellos mandaron una ley de urgente consideración con más de 500 artículos.

Dejando al descubierto las enormes diferencias ideológicas que la coalición pretende tapar sin éxito, Ope Pasquet se trenzó verbalmente con Alberto Lust. Uno acusó al otro de despreciar “la actividad política y los sistemas democráticos”, y el otro le llamó atrevido y le refrescó la memoria con respecto al Partido Colorado y sus golpes de Estado. Como dice Grille: “El espectáculo resultó un poco vergonzoso para el espectador desprevenido que no esperaba que un par de diputados del gobierno debatieran sobre quién era más facho de los dos”.

La coalición se tambalea. En septiembre, Ciudadanos (antisanguinetistas del Partido Colorado) votó a favor del desafuero de Manini Ríos. La Luc también tuvo a Cabildo Abierto enfrentado al resto de la coalición multiderechista, debido a que le presionaban para aprobar leyes que no figuraban en el acuerdo original. Con este argumento, los militares y militaristas de Manini se negaron a votar los artículos sobre áreas protegidas. A la propuesta herrerista de que los propietarios debían dar su consentimiento expreso a que sus tierras fueran consideradas dentro de las áreas protegidas, Cabildo Abierto acusó al gobierno de pretender legislar para beneficiar a un terrateniente.

No me digas… ¿El herrerismo?

El diputado Rafael Menéndez destapó que esos artículos “fueron redactados por un particular” que presionó al presidente. “Se trata de alguien que tiene campos en áreas protegidas y sabemos que ejerce una gran presión sobre el gobierno”.

El partido militar también se opuso a los intentos del gobierno de modificar leyes atinentes al Instituto Nacional de Colonización (INC) y exigió que quienes accedan a las tierras las trabajen directamente, argumento con el cual le clavaron un puñal a los blancos Álvaro Delgado y a los intendentes Pablo Caram, de Artigas, Enrique Antía, de Maldonado, y Fernando Echeverría, de Flores, los cuales se beneficiaron irregularmente durante años con la explotación de tierras del Instituto Nacional de Colonización.

Y por si pocos dolores de cabeza le diera Cabildo Abierto a Lacalle II, también chocaron por la desmonopolización de los combustibles. Manini Ríos defiende a las empresas públicas, por su valor estratégico y de soberanía, y el herrerismo siempre ha deseado privatizarlas. Chocaron también cuando el presidente intentó que el Programa de Mejoramiento de Barrios pasara del Ministerio de Vivienda (cuya titular es Irene Moreira, esposa de Manini) a la Presidencia de la República. Aquí la lucha es por votos, ya que se trata de la regularización de asentamientos, por lo que Cabildo Abierto se aferró a ese hueso como un perro rabioso (con el sorpresivo apoyo de Ciudadanos) y el presidente tuvo que recular. A esto se suman el apoyo de Cabildo Abierto al proyecto frenteamplista de limitar la venta de tierras a extranjeros y sus reservas sobre la Ley de Medios.

Mordiendo la mano a quien la ofrece

También ha sido evidente la manera en que el presidente le ha quitado protagonismo al ministro Daniel Salinas en el combate contra el Covid-19. La negociación y compra de la vacuna queda ahora en sus manos y en las de Álvaro Delgado, como parte del proceso de alfombrarle el camino hacia su candidatura presidencial.

El 27 de diciembre el presidente argentino comentó que le había ofrecido ayuda al gobierno uruguayo, por intermedio de Francisco Bustillo, para adquirir la vacuna contra el Covi-19, lo que hizo saltar a los colorados exigiendo explicaciones a nuestro canciller y a la inimputable Graciela Bianchi negándolo rotundamente. Según la diaria, la legisladora expresó: “No me consta en absoluto y no creo que haya ayudado ni ofrecido ayuda”. “Uruguay tiene sobrado prestigio internacional para poder llegar [a las vacunas] mucho mejor que Argentina”. “No es la orientación del gobierno”. Si efectivamente Lacalle Pou acudió a Fernández, “habla muy mal de él decirlo, porque es un tema de ética”. “Además, es una manera de desprestigiar a un presidente como el nuestro, que tiene un prestigio internacional por el manejo de la pandemia”.

Vaya… Si Uruguay tiene más prestigio y está en mejores condiciones que Argentina para obtener las vacunas, uno se pregunta por qué diablos los argentinos ya las tienen y nuestro gobierno aun no sabe a quién comprarle, ni cuando ni cómo. Parece que para la coalición sería preferible quedarnos sin la vacuna antes que aceptar ayuda de un gobierno no derechista. Bianchi usa la palabra prestigio en exceso. Recordemos cuando le dijo a un medio argentino que ella misma era una persona muy prestigiosa en Uruguay. Luis debería suplicarle que no lo defienda más.

Queda claro, entonces, que no solo sus soldados se rebelan contra el presidente, sino que el mismo presidente se revela contra ellos. Los quiere sumisos o fuera del poder. Por eso niega a aceptar la propuesta de Julio María Sanguinetti y Guido Manini Ríos de crear un órgano de articulación de la coalición. Hasta ellos tienen claro el desorden y desastre que caracteriza a esta colcha de retazos y quieren frenar tanto bochorno, escándalos, discrepancias públicas y disidencias; pero el emperador no quiere ver ni escuchar. Se cree omnipotente.

Sé de muchos emperadores que creyeron lo mismo y terminaron cayendo.