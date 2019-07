Estudiantes protestan en contra de la censura

Luego del juicio que llevó adelante el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien tras la colocación de pancartas alusivas a la reforma por parte de los estudiantes, solicitó un recurso de amparo al Juzgado de lo Contencioso alegando que estas manifestaciones atentaban contra la laicidad, el Codicen fue intimado al retiro de la cartelería.

Ante esta situación, el movimiento estudiantil convocó a una concentración este lunes 15 afuera del edificio de la institución ubicado en Libertador y Colonia. Con música de fondo, se entregó material gráfico referente a la situación actual de censura que manifiestan los estudiantes y pintaron un cartel en el cual se podía leer «Codicen basura apoya la censura».

Caras y Caretas dialogó con algunos estudiantes que participaron de la concentración, quienes explicaron que se encontraban allí para defender el derecho a expresarse de los estudiantes. «Creíamos que era necesario que el movimiento estudiantil estuviera presente afuera del Codicen para revindicar esta lucha ya que entendemos que es un acto de censura de corte facista», expresó Maximiliano del Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa)

Además, cuestionaron la postura del diputado Abdala y la decisión del juez Gabriel Ohanian, quienes a entender de los estudiantes confunden el concepto de Laicidad. «La decisión que tomaron se basa en la idea de que la laicidad refiere a la neutralidad lo cual es un error, la laicidad tiene que ver con otras cosas. Según el juez Gabriel Ohanian, la colocación de pancartas en la fachada del los locales de estudio genera confusión y que la gente pensaría que fueron colocadas por autoridades de los centros educativos», sostuvo Lucas del Ceipa

«Eso es aberrante porque es considerar que los ciudadanos son imbéciles, ya que estas pancartas estan firmada por los estudiantes», agregó el estudiante.

Se mostraron muy indignados ante el hecho de que personas que a su entender son ajenas a la educación puedan intervenir con este tipo de decisiones. «Abdala no se vincula directamente con la educación, fue profesor Profesor de Ciencias Políticas en la Escuela Militar, pero no debería tener la capacidad de intervenir en el funcionamiento de la educación como si nada, eso nos pega muy duro», expresó el joven estudiante.

«Hoy una profesora quería debatir en base al concepto de laicidad por este suceso y nos manifestó que tenía miedo de tratar este tema en clase, más allá que existe una bibliografía y una tradición académica que la respalda. Si abogamos por una mejora en el sistema educativo, no podemos estar susceptibles a que cualquier persona ajena pueda intervenir. Por eso revindicamos la autonomía de los profesionales que no pueden tener miedo de trabajar los temas que deben ser tratados en la educación debido a la opinión externa de gente como Abdala que nada sabe sobre los referentes de educación como Reina Reyes o Julio Castro. Apenas conoce a Varela porque lo conoce todo el mundo», concluyó el estudiante.

Por otro lado, los estudiantes difundieron una proclama para este día que explica el espíritu de la concentración.

Proclama del día 15 de julio, Montevideo

Desde principios de siglo pasado los estudiantes se reunían para alzar sus voces contra el militarismo, ya en el 1908 con el primer congreso internacional de estudiantes Latinoamericanos celebrado en Montevideo, los mismos alzaban su voz contra el auge del militarismo en aquel entonces. Nuestra América Latina está dando un giro hacia la derecha, podemos ver como en todo el continente se avecina un auge del militarismo, el mejor ejemplo de esto es el presidente militar Jair Bolsonaro en Brasil. En Uruguay podemos vislumbrar como estamos en un proceso similar, un candidato militar recibe 50.000 votos en las elecciones internas, existen patrullajes constantes de policía militarizada principalmente en los barrios de bajos recursos socioeconómicos, bajo el mandato del actual gobierno se ha creado el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) que está sin lugar a dudas enmarcado en esta escalada del militarismo en todo el continente, así como tantas otras medidas adoptadas por el ministerio del Interior.

Se nos hace imposible no recordar el desalojo hace casi 4 años, por parte de la guardia republicana a los estudiantes que se encontraban ocupando el CODICEN, del cual varios compañeros salieron heridos de gravedad. El aparato represivo del estado ya está altamente militarizado, pero claramente estas medidas no están brindando ninguna solución, sino que profundizan en la estigmatización de la pobreza. Desde sectores de la derecha se está impulsando un plebiscito para reformar la constitución que pretende entre otras cosas la creación de una Guardia Nacional con integrantes de las fuerzas armadas, en las que por ejemplo deberán “Realizar todas las demás tareas tendientes a la preservación del orden y la tranquilidad pública que le encomiende el Poder Ejecutivo.” Esto implica claramente que los militares serán ahora quienes repriman las manifestaciones.

Como estudiantes comprometidos con el cambio social y político que está sociedad requiere, manifestamos nuestro total rechazo a la Reforma Vivir sin Miedo así como a toda militarización. La represión obliga a los pueblos a someterse y obedecer, nosotros abogamos por la transformación social de manera crítica y solidaria. Alzaremos aún más nuestras voces contra el militarismo así como nuestra historia nos lo exige.

El día 25 de Junio la justicia determinó a pedido del Sr Pablo Abdala, que la colocación de pancartas en las fachadas de los centros educativos contra la reforma era violatorio de la laicidad. Venimos aquí a denunciar este aberrante acto de censura, que atenta contra la libre expresión de los estudiantes, con justificaciones aberrantes como que “Las pancartas colocadas en el frente de los centros mencionados violentan la neutralidad, constituyen una manifestación proselitista y ocupando la fachada de edificios públicos parecen expresar que esa es la posición de las autoridades educativas…” no conforme con censurar a los estudiantes el juez Gabriel Ohanian, trata a los ciudadanos de imbéciles, que leyendo una pancarta firmada por el centro de estudiantes no podrán reconocer que la misma pertenece al centro de estudiantes y no a las autoridades educativas.

La justicia una vez más se muestra como lo que es: una institución dedicada a defender los intereses de unos pocos y que bajo el título de neutralidad pretende acallar a quienes intentan hacer oír su voz discordante. Que los gremios estudiantiles vengan a interrumpir la construcción de una opinión pública favorable a la militarización no es tolerado por esta justicia pero eso no nos hará retroceder en nuestros justos reclamos.

Ante este intento de censura alzaremos más que nunca nuestras voces, volveremos a colocar las pancartas, pintaremos muros, haremos movilizaciones, reclamando por nuestra libertad de expresión, en contra del militarismo y más que nunca por nuestra autonomía, deben ser estudiantes, egresados y funcionarios de la educación quienes participen en su funcionamiento, la educación no puede estar susceptible a la intervención de cualquier persona ajena a la misma que desconoce su realidad porque así solamente seguirá siendo damnificada. La autonomía es por estos hechos más necesaria que nunca. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay FEUU no padece este acto de censura por su consagrada autonomía, la educación necesita conquistar la autonomía real más que nunca.

Ante cualquier intento de censura los estudiantes redoblaremos esfuerzos y alzaremos aún más nuestra voz.

¡NO A LA CENSURA!

¡LA REFORMA NO ES LA FORMA!