Etulain dejó de ser el presidente del gremio de futbolistas profesionales

El ex guardameta Michael Etulain renunció al cargo de presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales «por motivos personales» y cierra de este modo un ciclo iniciado en julio de 2018.

Horas después de comunicada la decisión, en Sport 890, Etulain explicó: «Realmente no podía cumplir con las actividades de la Mutual y la verdad que ocupar un cargo por ocuparlo no era lo que quería. Había que tomar determinaciones importantes y yo no estaba como para aportar».