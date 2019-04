Excónsul y defensor de Assange denuncian espionaje de Ecuador contra el activista

«El Gobierno de Ecuador le realizó espionaje a Assange porque buscaba un pretexto para echarlo, al estar comprometido con EEUU y Reino Unido; EEUU quiere tenerlo como trofeo», dijo Poveda.

La defensa de Assange denunció el lunes ante la fiscalía de Ecuador a 10 personas, entre ecuatorianos y españoles, por delitos de espionaje, filtración de información, revelación de datos de carácter reservado, difusión de información de secreto profesional y chantaje.

«Tanto sus abogados y colaboradores como el propio señor Assange comenzamos a sospechar que se estaba produciendo filtración de datos personales en el interior de la embajada», dice la defensa de Assange en la denuncia a la que pudo acceder Sputnik.

La defensa de Assange también presentó el sábado una denuncia por supuesta extorsión ante un tribunal de España contra ciudadanos de ese país que trabajaban para la empresa de seguridad que había sido contratada por el Gobierno ecuatoriano para prestar servicios en su embajada en Reino Unido.

Assange fue despojado el 11 de abril del asilo que le proporcionaba la embajada de Ecuador en el Reino Unido y detenido por la policía británica por incumplir una orden de arresto en 2012.

Su detención se produjo también después de que Estados Unidos» presentara el mismo 11 de abril una solicitud de extradición para juzgar al ciberactivista australiano por una presunta comisión de delitos de intrusión informática.

Este jueves 2 de mayo, el ciberactivista y fundador del portal WikiLeaks deberá comparecer ante la justicia británica.

«Hay evidencia suficiente del espionaje severo al que el Gobierno de Lenín Moreno sometió a Assange durante el último año (…) Absolutamente todas las reuniones que tenía Assange en la embajada, incluyendo con sus abogados y médicos, eran grabadas; le realizaron espionaje para buscar escusas para echarlo y para descubrir su estrategia de defensa legal», dijo a esta agencia el diplomático Fidel Narváez, quien compartió durante seis años el espacio con Assange, mientras se desempeñaba como cónsul.

Narváez sostuvo que durante esos seis años, Assange nunca le faltó el respeto a nadie.

«Yo estuve adentro de la embajada durante seis años. Cerca de 40 funcionarios durante casi siete años pasaron por ahí, nunca Assange le faltó el respeto a nadie. Siempre hubo un respeto mutuo», dijo Narváez.

El excónsul añadió que «había algún problema con los guardias de seguridad, porque ellos eran poco profesionales y hostiles. Assange siempre fue respetuoso de nosotros».

El Gobierno de Ecuador no solo violó la privacidad de Assange, sino también sus derechos humanos, según Narváez.

«Lo sometieron a enormes violaciones durante el último año al aislarlo, incomunicarlo, al no dejarle recibir visitas, al hostigarlo de manera tal que Assange dejara por su propia voluntad la embajada, pero esa estrategia no le funcionó al Gobierno», agregó.

Assange ha sufrido una «campaña larga» de difamación, comentó.

«Los videos que se han filtrado no son comprometedores en absoluto. Muestran a Assange en medio de cinco metros cuadrados, que es el espacio más grande que hay en esa embajada, en una patineta, en un fin de semana, donde no hay funcionarios, después de estar 2.500 días encerrado, sin ver la luz del sol y sin salir a caminar ni a la esquina, eso no es comprometedor. Eso es humano, es comprensible», agregó.

El Gobierno de Moreno ha generado una campaña de difamación contra Assange, según Narváez.

«La campaña de difamación y la cortina de humo del Gobierno de Moreno es evidente. Los voceros del Gobierno han mentido, empezando por Moreno. Ahora mienten sobre el supuesto mal comportamiento de Assange (…) Esa embajada tiene grabados todos los movimientos de Assange. Debería mostrar realmente los videos de mal comportamiento de él, que no los hay. La historia pondrá en su sitio a quienes lo han vendido», agregó.

En su opinión, Assange es el «asilado político más importante del mundo» y con su detención está en juego la «libertad de expresión y el periodismo del mundo».

«Si Assange llega a ser extraditado a EEUU (…) cualquier periodista en cualquier parte del mundo que publique algo que no le gusta a EEUU estará en riesgo. Eso es terrible. Porque además establecería un precedente nefasto», reflexionó.

Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en junio de 2012 tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.

El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos secretos sobre las guerras de EEUU en Irak y Afganistán, así como cientos de miles de cables diplomáticos, entre otros secretos de Estado.

Los cargos contra Assange en Suecia prescribieron en 2017, pero el Reino Unido se negó a levantarle la orden de arresto. (Sputnik)