¿Existieron irregularidades en el Sucive?

Hace unas semanas asistimos a algunas noticias referidas a cobros diferenciales en las patentes de rodado en cinco departamentos de nuestro país: Lavalleja, Florida, Flores, Durazno y Colonia, intendencias del Partido Nacional. Estas denuncias, canalizadas a través de algunos medios de prensa en nuestro país, tuvieron repercusiones en la población, pero sobre todo en la posición de algunos intendentes. Sin embargo, las investigaciones que se realizaron no arrojaron los mismos resultados.

Según consigna la página del IMPO, el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) fue creado con la finalidad de unificar el sistema de cobro del impuesto a los vehículos de transporte (patente de rodados) con los vehículos empadronados en cualquier departamento de la República, sin distinción.

Comprende también el cobro de recargos, multas y moras correspondientes al vehículo, y de las multas que correspondan a los propietarios o conductores de los vehículos. Al mismo tiempo la ley No. 18.860 creó una Comisión de Seguimiento para este sistema, con la finalidad de llevar adelante un contralor del mismo.

Este sistema comenzó a funcionar en el año 2012, luego de complejas negociaciones en el Congreso de Intendentes, y puso fin a lo que se conocía como “la guerra de las patentes”, es decir, los conflictos entre las intendencias por obtener mayores cantidades de empadronamientos a fuerza de ofrecer mejores beneficios para los contribuyentes en el pago de la patente de rodados. Hoy en día el Sucive establece como tope máximo de descuento un 20%, y este debe aplicarse por igual en todos los departamentos.

Sin embargo, desde hace unas semanas comenzaron a circular noticias sobre algunas intendencias que habrían empadronado vehículos otorgando a los contribuyentes exoneraciones mayores a las permitidas, disparando así declaraciones encontradas de varios intendentes con respecto a este tema y poniendo arriba de la mesa una posible vuelta a la “guerra de las patentes”, con el consecuente enfrentamiento entre intendencias blancas y frenteamplistas. Estas notas de prensa, publicadas por El País, aseguran, a través de fuentes políticas e informantes, que las denuncias realizadas son una “venganza” que se está llevando a cabo desde la Intendencia de Rocha (Frente Amplio) contra la Intendencia de Lavalleja (Partido Nacional). Esto ocurre como contrapartida por algunas denuncias realizadas contra la Intendencia de Rocha durante 2018, referidas a la misma temática. Dichas notas aseguraban también que debido a estas exoneraciones irregulares existía un ambiente caldeado en las reuniones del Congreso de Intendentes, que en las últimas semanas ya se reunió en varias ocasiones para tratar de corroborar dichas denuncias, realizando un pedido de información a las 19 jefaturas departamentales. Según consignan otras publicaciones como El Observador, fuentes anónimas del Sucive habrían descubierto exoneraciones irregulares, sobre todo en el departamento de Lavalleja.

A pesar de ello, la Comisión de Seguimiento del Sucive informó hacia mediados de febrero que las investigaciones no detectaron la existencia de irregularidades, y que todo el Congreso de Intendentes había apoyado, de forma unánime, dichas conclusiones.

Vale la pena repasar las notas de prensa referidas, y otras similares de los mismos medios para poder comprobar cómo en realidad existen grandes dudas sobre las exoneraciones irregulares de patentes. Todo lo que se asegura en las mismas está basado en denuncias de empleados y declaraciones de “técnicos del Sucive” o “fuentes políticas” que no se pueden verificar. Pero no solo eso, estas “declaraciones” están entrelazadas de forma tal que parecería que realmente existieron esas exoneraciones, cuando en realidad no se cita una sola persona o medio de prensa que lo compruebe. Es decir, no existe forma alguna de poder corroborar lo que se establece con tantos artilugios en esas notas de prensa.

Nuestro país ha avanzado sustancialmente en los últimos años en lo referido al vínculo que se establece entre las intendencias, sean o no del mismo partido, logrando así una visión unificada para temas que son de carácter nacional y no solo departamental. De esta manera el Congreso de Intendentes se ha ido institucionalizando como mecanismo de avance y contralor de las diferentes políticas que se aplican a nivel nacional. Pero sobre todo este Congreso ha obtenido grandes avances, estableciendo al mismo tiempo una visión nacional desde las intendencias, sin desconocer las particularidades de cada departamento. De esta manera la unificación de la patente, la libreta de conducir y hasta las amnistías son el resultado de un arduo proceso que demuestra cómo las intendencias deben funcionar basadas en la colaboración y no en el enfrentamiento.

Sin embargo, no todos tienen esa visión de construcción y avance nacional, y buscan más bien separar o confrontar. No es que esto no sea válido; cada persona, o partido, o medio de prensa puede tener su visión de cómo debe funcionar un país. No obstante, esta posición debe basarse en argumentos y en información veraz.