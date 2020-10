Experto afirma que hay personas resistentes al covid-19

El director del Instituto de Epidemiología y Microbiología Pasteur de San Petersburgo, Areg Totolián, aseguró que hay cierto grupo de personas que no se enferman al tener un contacto reiterado con pacientes portadores del virus.

Existe cierto grupo de personas que no contraen el coronavirus incluso cuando tienen un contacto reiterado con personas contagiadas, pero las razones del fenómeno no están claras, afirmó este martes el director del Instituto de Epidemiología y Microbiología Pasteur de San Petersburgo, Areg Totolián.

«Todavía no podemos precisar cuáles son los marcadores biológicos que acompañan esa resistencia, pero es un hecho real que hay cierto grupo de personas que no se enferman al tener un contacto reiterado con pacientes, y no solo con enfermos, sino con pacientes portadores del virus», dijo el científico al intervenir en el foro Sociedad Sana 2020.

Según el epidemiólogo, el cumplimiento de todas las reglas sanitarias y el uso de medios de protección personal no explican la aparición de ese fenómeno.

En la última jornada Rusia detectó 16.550 nuevos casos de covid-19 y 320 decesos asociados a esta enfermedad respiratoria, reveló horas antes el centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus.

El número acumulado, 1.547.774 a escala nacional, representa un incremento del 1,1 por ciento con respecto a la jornada anterior.

La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa (4.312), en San Petersburgo (721) y en la región de Moscú (496).

Según el ente, en las últimas 24 horas otras 12.844 personas recibieron el alta médica, lo que supone un récord desde el inicio de la pandemia. El total de pacientes recuperados ascendió a 1.158.940.

(Vía Sputnik)