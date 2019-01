Exportación de lácteos facturó en 2018 un 16% más que el año anterior

En 2018 se el incremento de las ventas de leche en polvo entera y descremada y manteca impulsó el aumento de las exportaciones de productos lácteos, que fueron un 16 % superiores respecto del año anterior. Pese a eso se obtuvieron menores precios. Informa el Instituto Nacional de la Leche (Inale) que, en total, se vendieron productos lácteos por U$S 682.842 millones.

La facturación de leche en polvo entera acumuló en los doce meses de 2018 unos U$S 428.400, un 24 % más en relación con el año anterior; la venta de queso alcanzó los U$S 121.041, un 5 % menos que en el mismo período; U$S 67.963 la de manteca, un 36 % más, y la leche en polvo descremada, U$S 34.777, igual que en 2017.

Medido en volúmenes, se produjeron para el exterior 144.154 toneladas de leche de polvo entera, un 34 % más que el año anterior; 16.442 toneladas de leche en polvo descremada, un 36 % superior en relación con 2017; 28.502 toneladas de queso, un 9 % menos que en los doce meses anteriores, y 13.615 toneladas de manteca, un 41 % por encima de la producción exportada en 2017.

Informe del Inale