FA acusa a Alfie de mentir para justificar recortes

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, está en el ojo de la tormenta. Mientras se discute el presupuesto quinquenal, el jerarca dijo que la prioridad está puesta en educación, vivienda y seguridad interna, aunque cuestionó la forma en que se administra el presupuesto en la educación pública y afirmó que la Udelar «tiene un presupuesto enorme» mientras que «en los últimos años no hay aumentado el número de egresados, lo que quiere decir que el costo por egresado está aumentado».

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. En su cuenta oficial del Twitter el Frente Amplio junto a una gráfica que muestra lo contrario a lo dicho por Alfie, aseguró: «La Universidad de la República incrementó los egresos de manera sostenida en los últimos 15 años. La Cantidad de ingresos a carrera de posgrado se duplicó. No a las mentiras para justificar recortes. ¡Sin educación pública no hay futuro!».

Por su parte el senador del MPP, Charles Carrera manifestó en la misma red social que las afirmaciones de Alfie «poco tienen que ver con la realidad» y que, por el contrario, «los egresos se incrementaron casi 50% entre 2004 y 2018.

«Los números son claros, la mejora de los resultados académicos de la Udelar es incontrastable», escribió el senador de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía. «Privilegian lo privado contra lo público. En esencia es eso», sentenció el vicepresidente de la fuerza política.