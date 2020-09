FA lidera la intención de voto en Río Negro

La consultora Agora publicó recientemente su última encuesta de cara a las elecciones departamentales de setiembre. De acuerdo a los resultados, observaron que «la intención de voto actual en Río negro muestra cambios con relación a la registrada 45 días atrás en nuestra anterior investigación». El informe realizado por la consultora explica que se trata de «cambios pequeños, pero que muestran que la elección está en una clara situación de disputa».

A partir de esta encuesta, se pudo saber que si las elecciones municipales hubieran sido el domingo pasado los resultados arrojados por la encuesta en cuanto al voto partidario son los siguientes:

«Por primera vez en más de dos años el Frente Amplio supera al Partido Nacional en la intención de voto departamental. En los últimos 45 días mientras que el Frente Amplio crece un 3% el Partido Nacional decrece un 1%, algo similar ocurre con el Partido Colorado y hay un leve crecimiento de Cabildo Abierto», señala el informe.

El análisis de Agora también demuestra que las elecciones en ese departamento serán muy reñidas. «En Río Negro tenemos una situación bastante particular en cuanto a los principales candidatos: por una parte Omar Lafluf, actual diputado y ex intendente en dos oportunidades por el Partido Nacional lidera ampliamente la intención de voto de su partido, mientras que Oscar Terzaghi intendente del FA que va por su relección y como candidato único, representan el único caso de los departamentos que actualmente estudiamos que se enfrentan dos ex intendentes con chances reales de ganar la elección».

Ver informe:

https://www.agora.com.uy/opinion-publica/rio-negro-en-disputa-setiembre-2020/