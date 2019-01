FA se prepara para plebiscito por seguridad

-Cuénteme algo sobre la realidad política nacional, amigo Borges.

-Bueno, luego que despierten de la siesta estival, factiblemente a fines de enero, los principales dirigentes del Frente Amplio (FA) comenzarán a delinear la estrategia para enfrentar el “empujón” que significará el plebiscito sobre el tema de la seguridad impulsado por el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga.

-Ajá…

-El Guapo metió la pechera. Dijo que “vengan” los frenteamplistas que este asunto era entre ellos y “la gente”.

-Larrañaga es como la coneja, Álvarez.

-What?

-Según la Real Academia Española, este animal tiene “patas posteriores más largas que las anteriores, cola muy corta, que vive en madrigueras, se domestica fácilmente”.

-¡Juas…!!! Lo cierto, Álvarez, que en el FA se analizará la forma de cómo “expresar” el rechazo al plebiscito. Pero ya le puedo adelantar algunas “ideas madre”.

-A veeeeeeer…

-Según tres dirigentes importantes que consulté de la fuerza política, el objetivo es que el debate no sea en clave del “partido A contra el partido B”. Me recordaron lo que ocurrió en el caso del plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad, en donde aparecieron boletas por el SÍ a la iniciativa en sobres con listas del FA, mientras que hubo miles de casos en que los votantes de los partidos tradicionales no acompañaron la propuesta.

-¿Entonces, Borges?

-Los dirigentes consultados me manifestaron que será preciso que se realice una campaña en donde se involucre a las organizaciones sociales y no realizar un “abordaje lineal”.

-Recuerde, Borges, que el Guapo llegó a casi 400.000 firmas, unas 150.000 más que lo que requiere la consulta popular. En la propuesta del senador, se propone “el levantamiento de la prohibición de realizar allanamientos nocturnos”. Se faculta a la Ley a que posibilite que los jueces, cuando haya fundadas sospechas de actividades delictivas, puedan ordenar los allanamientos en horas de la noche. También, se plantea la creación de la Guardia Nacional, como una segunda fuerza que colabore en la seguridad pública y se la integra con efectivos de las Fuerzas Armadas.