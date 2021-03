FA volverá a rechazar proyecto de ley que limita el derecho a reunión

Este jueves en el plenario de la Cámara de Senadores se tratará el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo, para limitar, nuevamente, el derecho de reunión en el marco de la emergencia sanitaria, el cual habilita su renovación de forma automática cada 30 días.

El Frente Amplio ya anunció que no votará este proyecto. El coordinador de la bancada frenteamplista, Oscar Andrade, afirmó que los argumentos por los cuales la oposición votó en contra el año pasado «se sostienen».

«En diciembre dijimos que no había que reglamentar este artículo de la Constitución sino el que habla sobre la salud», dijo Andrade.

El legislador señaló que «entre otras cosas» no se acompañará esta nueva iniciativa «porque la fuente de contagio principal no está en la aglomeraciones callejeras; está en el trabajo, y es algo que no se menciona. Hay una violación descarada por la parte empresarial de las medidas mínimas sanitarias y todo recae en la libertad responsable», argumentó el legislador.

En la misma línea se manifestó el senador socialista Daniel Olesker, quien aseguró que «no habría ningún elemento» que indique que va a cambiar su posición respecto de la iniciativa anterior. «Está claro que nosotros no compartimos el mecanismo que se utilice sea este del artículo 38 y no pasó nada en el correr del período en el que estuvo vigente que a nosotros nos haga cambiar de opinión, así que es 99,9% seguro que votaremos en contra», dijo el legislador.

El senador socialista puntualizó que esta nueva iniciativa «elimina al Parlamento como mecanismo» para darle continuidad, con lo cual le «da mas potestades» al Poder Ejecutivo que el anterior.

Por su parte el senador astorista José Carlos Mahía, aseguró que por una cuestión de coherencia la fuerza política va a votar en contra. «Para nosotros es indelegable la potestad del Poder Legislativo en esta materia, y además, este tipo de elementos entra en franca contradicción con las afirmaciones del presidente de la libertad responsable».