Facebook restringe noticias de medios en Australia

Los usuarios de la red social en Australia ya no podrán compartir noticias elaboradas por medios de comunicación. Para el director ejecutivo de OBSERVACOM, Gustavo Gómez, es una medida «desproporcionada» y que viola derechos de los usuarios.

La multinacional estadounidense Facebook informó este miércoles que bloqueará el intercambio de noticias entre los usuarios de Australia, quienes ya no podrán compartir noticias elaboradas por medios de comunicación mediante la mencionada plataforma.

«Como respuesta a la nueva propuesta de ley, Facebook restringirá la capacidad de los editores y el resto de las personas en Australia para compartir o leer contenidos noticiosos producidos por medios australianos o internacionales», informó la multinacional mediante un comunicado.

Esta medida fue tomada en rechazo a una nueva legislación que Australia está a punto de aprobar, y que obligaría a las empresas digitales a pagar por los contenidos informativos. Para Facebook y Google, se trata de una ley que «destrozaría el funcionamiento de Internet».

La decisión de Facebook generó rechazo y polémica entre los usuarios de la red social, así como una campaña en contra que ya es tendencia en Twitter bajo los hashtag “Borren Facebook”, “Boicot a Zuckerberg” y “Facebook Tenemos Que Hablar”.

En Uruguay, uno de los referentes que se pronunció sobre este tema fue el experto en libertad de expresión y regulación de medios, telecomunicaciones e Internet y director ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez, quien opinó que se trata de una decisión «desproporcionada» y que viola el derecho a la libertad de expresión de medios y periodistas, así como de la población australiana que queda imposibilitada de acceder a información de interés público.

«Como en el caso de Trump, no miren si el proyecto es bueno o malo (a mi no me convence aún): una sola empresa puede chantajear con esta mordaza a un país democrático que tiene derecho a legislar sobre el tema? Recuerden que ni siquiera la ley está aprobada», escribió en Twitter.

«Nuevamente la Sociedad Civil está ante un lío comercial entre poderosos (grandes plataformas vs grandes medios). No tenemos que tomar partido por ninguno, pero no podemos ser condescendientes con una demostración de fuerza tan desproporcionada que afecta el derecho de millones», agregó el experto.