Facultad de Derecho ocupada por funcionarios de la Universidad

AFFUR toma la medida en función de lo que está sucediendo actualmente en la UDELAR en materia de salud laboral.

En comunicado emitido hace unos días anunciando la medida, los funcionarios sostienen que «En medio de la actual pandemia que estamos viviendo, y a pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro sindicato en las instancias de negociación colectiva, no hemos logrado que las actuales autoridades de la UDELAR acepten crear un ámbito central bipartito de control de las condiciones de salud en la institución, incluyendo de los protocolos de prevención del Covid 19.

Estos ámbitos centrales existen en casi todos los organismos públicos, incluyendo a la propia Administración Nacional de Educación Pública, pero la UDELAR se niega a crearlos, aún cuando el Decreto 291/007 obliga a crear estas instancias.

Rectorado ha insistido con que cumple el Decreto y que existen bipartitas de salud en los servicios universitarios que supuestamente lo cumplirían. AFFUR ha denunciado reiteradamente que estas instancias no cumplen con el decreto pero que además ello no sustituye la obligación de aplicar el Decreto a las políticas centrales de salud de la institución, cosa que tampoco se hace.

Como forma de dejar en evidencia los flagrantes incumplimientos, AFFUR está solicitando, desde mayo de 2020, un informe por escrito a la UDELAR sobre la aplicación del Decreto 291/007 en la institución. Pero sin embargo no nos han respondido absolutamente nada.

AFFUR denunció el asunto en la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo, y a fines del año pasado, en una instancia de negociación, la propia Inspección le indicó a la delegación de la UDELAR que debía responder los pedidos de informes de AFFUR sobre el cumplimiento del Decreto 291/007, pero ni aún así han respondido.

Nos parece muy grave esta actitud de la UDELAR, que no respeta la normativa de salud laboral en su interna ni siquiera en medio de una pandemia. También nos parece un doble discurso demagógico la actitud de la institución, que promueve hacia afuera un discurso pero que hacia su interna aplica otro muy distinto.

Nuestra intención es que desde el Rectorado, principal responsable de generar esta situación conflictiva, se produzca un cambio de estrategia y se acepte llevar adelante un diálogo y proceso de negociación más fructíferos con los sindicatos de trabajadores no docentes de la institución.»

El dirigente del gremio, Manuel Menéndez expresó a Caras y Caretas Portal, que la ocupación se llevó adelante sin inconvenientes y que escribanos del Sindicato y de la Udelar labraron las actas correspondientes.

Caras y Caretas Portal está intentando comunicarse con el Rector de la Universidad rodrigo Arím pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.