Fallece de Covid a los 85 años el cantautor mexicano Armando Manzanero

El compositor de Somos novios y Nada personal nació en Yucatán, el 7 de diciembre de 1935.A lo largo de sus 70 años de trayectoria, Manzanero se alzó con un Grammy, grabó decenas de discos, musicalizó numerosas películas y escribió más de 400 canciones.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, interrumpió su conferencia de prensa para dar a conocer la noticia del fallecimiento del compositor mexicano Armando Manzanero.

“Yo tengo que lamentar mucho, porque me están informando del fallecimiento de don Armando Manzanero, es algo muy triste don armando manzanero un gran compositor de lo mejor del país, además un hombre sensible también en lo social.

No se me va a olvidar cuando en una entrevista declaró de que lo habían contratado para amenizar una boda de un político en un pais Centroamericano, un país pobre y el que se casaba era un presidente, y todo era lujo y extravagancia en la fiesta, y él declaró de que lo habían contratado y tenía que cantar, pero que lo estaba haciendo contra de su voluntad porque consideraba que era algo humillante para el pueblo que tenía a ese presidente, el que se estuviese haciendo esa fiesta ostentosa de tanto lujo, que no sabía de qué se trataba, que creía que era una fiesta normal, entonces cuando leí esa entrevista percibí, como nunca, que Armando Manzanero era un hombre sensible un hombre del pueblo.

Entonces por eso lamento mucho su fallecimiento, además un gran compositor, también representante de autores y de compositores de México. Le enviamos a sus familiares, a los amigos, a los artistas,a todos los cantautores nuestro pésame, nuestro abrazo por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y para México.Y ya no quiero seguir con esta rueda de prensa, se termina, nada más vamos a ponerlo, si lo tienen.. pues es este y recordarlo siempre con cariño”, dijo el mandatario mexicano y terminó su conferencia con la canción “Adoro” del fallecido Manzanero.

Adoro (Fragmento)

Adoro la calle en que nos vimos

La noche cuando nos conocimos

Adoro las cosas que me dices

Nuestros ratos felices, los adoro, vida mía

Adoro la forma en que sonríes

Y el modo en que a veces me riñes

Adoro la seda de tus manos

Los besos que nos damos, los adoro, vida mía.