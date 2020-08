Alberto Zumarán falleció a los 79 años de edad

Murió Alberto Zumarán, integrante del Partido Nacional, que asumió la pesada herencia de sustituir al proscripto Wilson Ferreira Aldunate en las elecciones de 1984. Fue nuevamente candidato por el wilsonismo en 1989 y senador en períodos posteriores: dejó buena memoria en una trayectoria política que si no fue marcada por el éxito sí lo fue por la decencia

Alberto Sáenz de Zumarán Ortiz cobró notoriedad cuando fue candidato a la Presidencia de la República. En 1984, ocupando el lugar que le negaron al Wilson Ferreira Aldunate en elecciones marcadas por la proscripción que la dictadura, ya en retirada, impuso a los principales políticos que participaron en la resistencia en los años de fuego. En 1989 volvió a ser candidato del sector wilsonista del Partido Nacional.

Abogado y cristiano practicante, se graduó en Derecho en la Udelar, estuvo vinculado a entidades agropecuarias y fue asistente del arzobispo de Montevideo, Monseñor Carlos Partelli.

Senador entre 1990 y 1995, en la interna de su partido Alberto Zumarán fue firme opositor al presidente Luis Alberto Lacalle, pero finalizado ese período se alejó del protagonismo político, siendo en 2001 designado a la Comisión Administradora del Río de la Plata.

Como wilsonista apoyó las precandidaturas de Juan Andrés Ramírez en 1999 y en 2004 de Jorge Larrañaga, tras lo cual se retiró de la política partidaria activa.

En la tarde de hoy, 4 de agosto falleció, dejando una trayectoria no maculada por el golpismo y el colaboracionismo al que no fueron ajenos algunos elementos de su partido. En definitiva, murió un político decente, que de alguna manera fue uno de los símbolos de una historia reciente cuyos ecos polémicos aun no están del todo laudados y que, fundamentalmente, deja tras de sí una honrosa memoria.