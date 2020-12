Falleció el artista plástico Thomas Lowy

Artista plástico, gestor cultural, dibujante y exdirector de Cultura en el período 1995-2000: Thomas Lowy dejó un legado cultural y artístico «excepcional», en palabras del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

«Anduvo años rondando el arte y a los artistas desde sus responsabilidades de gestor cultural, desde su propio métier de publicista o incluso como dibujante y diseñador gráfico. Años de observar y dinamizar el mundo del arte y los artistas, de intercambiar y manejar pros y contras, toma y daca (tit for tat) continuo de una vida que uno se imagina sin mucho tiempo para el descanso o la creación personal», expresó Cristina Bausero, directora del Museo Blanes en 2018, en el marco de una exposición de la obra de Lowy. «Nunca había pensado en Lowy como artista hasta que me encontré con su obra […] Su obra amerita verse. No es la primera vez que un artista espera una vida para

mostrar. Sus razones tendrán, su razón tendrá Lowy para haber esperado tanto. No importa. Lo que importa es que por suerte se decidió a mostrar. Y ese gesto decisivo nos permite finalmente acercarnos a un hombre que no conocíamos o que creíamos diferente. Acercarnos a su visión de la vida, sus emociones, sus sueños y desafíos. Una vez más, la mentira nos acerca a la verdad».

“Si nuestras pautas culturales están en peligro, el antídoto es claro: más cultura”

Thomas Lowy

Lowy asesoró en 1994 a Aquiles Lanza en el proceso de la creación del Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, del cual fue director general hasta 1990. Entre el 95 y el 2000 fue director de Cultura del MEC. Entre 2001 y 2011 fue director para Uruguay del organismo intergubernamental Unión Latina. Fue fundador, miembro del Consejo editor y diagramador del Semanario Jaque 1983/1985. Ejerció diversos roles de dirección de organizaciones e instituciones.

El 1° de diciembre de 2020 recibió la “Medalla Delmira Agustini”, una distinción honorífica con la que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura, homenajea a quienes han contribuido de modo excepcional a la cultura y las artes.

Su exposición Por qué está disponible de forma virtual en la página del Museo Blanes.