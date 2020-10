Familiares de desaparecidos: «Hemos jurado un odio irreconciliable a todo tipo de tiranía»

Frente a la Plaza 1º de mayo, parados con sus pancartas frente al Palacio de las Leyes, un grupo de familiares de presos desaparecidos fijaba su vista en el recinto en dónde hoy se procederá a desairar a la Justicia impidiendo el desafuero del senador Hugo Manini Ríos.

Nilo Patiño, integrante de la organización, es contundente en la explicación de su presencia: «Porque pensamos que los fueros no se utilizan para esquivar la Justicia. Cualquier ciudadano requerido por la Justicia debe comparecer voluntariamente. Aquí estamos ante la actitud de un demagogo que día a día hacía alharaca que iba a renunciar a sus fueros y presentarse ante el fiscal Morosoli y que terminó amparándose en los fueros. Y para hacerlo comenzó a descalificar a la Justicia como poder del Estado».

«El otro punto a destacar es que la Justicia está actuando en un juicio vinculado a la desaparición de ciudadanos y el ocultamiento de lo dicho en los tribunales de honor, en los que se confesaron delitos aberrantes que fueron ocultados».

Acerca de la figura de Manini Ríos, Patiño dice que «Manini Ríos representa una corriente de pensamiento y acción-particularmente en las FF.AA.- que logró hacer un partido político, lo que lo transforma en doblemente peligroso y es el vocero de la misma agenda de la dictadura. Las banderas que levanta hoy Manini son las mismas que levantaron los militares en el ’72 y ’73 : «contra la corrupción, los políticos corruptos y todo el libreto que agita hoy Manini Ríos. Es la misma historia».

«Y ante ese avance que tiene precedentes nefastos, el Senado hoy no va a votar el desafuero. Y al no hacerlo incurren en una falta ética y luego un avance contra la Justicia y la democracia».

Preguntado acerca de si las expresiones denostativas que tuvo Manini en el día de ayer contra los familiares, remitiendo su razón de existir al «odio», no encubren una maniobra política, Patiño dice que Manini obvia lo fundamental: «Nosotros existimos porque existen desaparecidos, si no los hubiera no tendríamos razón de existir. Es la impunidad, los asesinatos y la desaparición forzada los que nos dan espesor de existencia».

«De hecho se trata de una provocación. Nosotros sí que por supuesto tenemos odio. Es ese odio al que se remitía Artigas, tan manoseado por Manini y Cabildo Abierto, cuando decía: ‘los Americanos del Sur habían jurado en el fondo de sus corazones un odio eterno, un odio irreconciliable a todo tipo de tiranía'».

Sin embargo, las expresiones insolentes e insultantes de Manini Ríos contra los familiares de desaparecidos, aquellos que, también según Artigas, tienen el primer derecho, encubren una maniobra más profunda. Atacarlos significa procurar aislar aquellos que, por razones obvias, sabe que son irreductibles y que no tienen la maleabilidad que ha demostrado el sistema político -a veces desde sectores insospechados- con respecto al tema de la impunidad.

Respecto a este punto, Patiño expresa: «Desde que existe Familiares han tratado de ignorarnos, cuando no pudieron hacerlo más, admitieron todos la necesidad de proseguir con la búsqueda de los restos de nuestros seres queridos, pero en los hechos hicieron poca cosa. Por supuesto que se trata de una maniobra política, porque este hecho ha tomado tal dimensión que no lo pueden eludir. Entonces ahora van a tratar de bombardearlo. El problema es que con nosotros no hay acuerdo, porque no negociamos ni la verdad ni la justicia».