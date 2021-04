Fasano: «Me parece un desatino que la izquierda cobre al grito de la derecha»

Por Federico Fasano

Dicen que me especializo en defender causas perdidas, corriendo el riesgo de la lapidación. Pero ante el linchamiento del compañero Michelini no puedo quedarme callado. Es obvio que cometió un error gramatical al no añadir el adverbio de modo,»lamentablemente», al verbo aglomerar.

Quedó claro en todas sus intervenciones que no quiso amenazar sino explicar que obviamente las firmas continuarán juntándose en los barrios y eso puede traer el lamentable peligro de aglomeraciones, por lo que pedía que se prolongara el plazo legal para evitar esa contingencia.

Pero lo preocupante es que un error gramatical aprovechado por la derecha insensible que nos gobierna haya provocado en honestos dirigentes de izquierda de todos los sectores un linchamiento humillante de uno de los alfiles políticos con que contamos.

Que la izquierda cobre al grito de la derecha me parece un desatino en este momento tan especial donde la correlación de fuerzas nos es desfavorable. Cuando era bien fácil aclarar lo que quiso decir el dirigente. Salvo que se hubiera decidido suspender las firmas contra la LUC.