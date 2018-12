Felipe Carballo sobre la inhabilitación de Sendic: “Fue una clara proscripción”

Para el diputado Felipe Carballo, de la lista 711, el Plenario del Frente Amplio tomó una decisión equivocada: “Los compañeros se equivocaron en esa decisión porque entregaron el apellido Sendic y 60 años de lucha, de historia a los intereses que no son los del Frente Amplio sino que son los intereses de la derecha”, sostuvo en rueda de prensa.

Carballo dijo que la moción que suspende a Raúl Sendic y a Leonardo de León “aparentemente venía acordada desde hace tiempo atrás, porque el ser los únicos que hicimos uso de la palabra para fundamentar nuestro voto, nos confirma que había un acuerdo general”, indicó, y agrego que el que Sendic no participe en el ámbito electoral no significa que no lo haga en el político: “El compañero va a seguir estando, va a seguir trabajando, militando codo a codo con cada uno de los compañeros de la 711”, y aseguró que la resolución “fue una clara proscripción que hicieron con el compañero”.

Consultado sobre si el sector se plantea abandonar el Frente Amplio, dijo: “Nosotros tenemos un convencimiento de que es la única alternativa, herramienta que tiene nuestro pueblo para seguir desarrollando un conjunto de cambios políticos en nuestra sociedad”.

Carballo informó que el lunes, a las 19 horas, se reunirá la 711 en su local central, y hará uso de la palabra Raúl Sendic.