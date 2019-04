Feola no repudió desapariciones: “No sé si están confirmados o no”

El nuevo jefe del Ejército dijo que no tiene respuestas para dar a los familiares de desaparecidos.

Claudio Feola asumió este lunes la comandancia del Ejército y defraudó a quienes reclaman conocer el paradero de los desaparecidos.

“No los voy a repudiar porque no sé si están confirmados o no”, dijo aludiendo a hechos de la dictadura.

Feola asumió ante la presencia del presidente Tabaré Vázquez y del ministro de Defensa, José Bayardi.

“Sé que los familiares están muy dolidos, pero yo esa respuesta no se la puedo dar. Esa respuesta consolida toda una cantidad de épocas en las que yo no estoy en condiciones porque no sé si es real o no”, agregó.

“Acá hay gente muy antigua que hasta capaz que un test psicológico habría que hacerle, porque al haber estado tan presionados no sabemos si están en su real conciencia”.

En otro orden, señaló que “no hay malestar (en las Fuerzas Armadas): somos subordinados a lo que dispone el mando superior”.

Recordó que el Ejército Nacional “es verticalista, piramidal, se va un comandante y viene otro. El día de mañana me voy yo y hay otro, el Ejército sigue”.

Sostuvo que el presidente Vázquez le reclamó “lealtad y respeto institucional”.

Tuvo un comentario sobre la búsqueda de desaparecidos: “toda información que le llegue al Ejército va a ser transmitida; no hay pacto de silencio”.

“El Ejército no encubre a nadie, ni asesinos, torturadores; no encubre”, concluyó.

Toma de mando

Afirmó en su discurso de asunción que se están transitando “momentos difíciles”. No obstante aseguró que la institución “seguirá cumpliendo cabalmente con las misiones que su mando le asigne”.

Más adelante precisó que su tarea se basará, en la lealtad:

“Lealtad a mis superiores; lealtad a mis camaradas en actividad y retiro; lealtad a mis subalternos y lealtad a mi querido Ejército Nacional y a la Patria”.