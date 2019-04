Feola tuvo salió a aclarar sus dichos sobre desaparecidos

El nuevo jefe del Ejército había dicho que no condenaba el terrorismo de Estado y las desapariciones porque “no están confirmados”.

A poco más de siete horas de asumir como comandante del Ejército, el general Claudio Feola tuvo que salir a aclarar sus declaraciones sobre el terrorismo de Estado.

“La última respuesta dada en la entrevista refirió tanto a los hechos como a las personas sujetas al Tribunal de Honor. No se pretendió desconocer la existencia de desaparecidos en nuestro país”, aseguró Feola en un comunicado.

Rechaza las “acciones que constituyeron hechos aberrantes y repudiables, que, apartándose del marco constitucional y legal, comprometieron el nombre de la Institución”.

Sostuvo que “se continuarán haciendo los máximos esfuerzos para llevar una respuesta a los reclamos de los familiares de detenidos desaparecidos”.

Más temprano reconoció el dolor de los familiares, pero “yo esa respuesta no se la puedo dar. Esa respuesta consolida toda una cantidad de épocas en las que yo no estoy en condiciones porque no sé si es real o no”.

“Acá hay gente muy antigua que hasta capaz que un test psicológico habría que hacerle, porque al haber estado tan presionados no sabemos si están en su real conciencia”.

“No los voy a repudiar porque no sé si están confirmados o no”, dijo al ser consultado sobre el tema.