Fernando Cristino denuncia en fiscalia al hijo de Beatriz Argimón

En reciente comunicado público de la vicepresidenta Beatriz Argimón, ésta incumple con la contención que dice era el objetivo de la conversación que tuvo con Cristino, para llevar adelante demandas judiciales contra éste.

La bancada de senadores del Frente Amplio consideró insuficientes las respuestas dada por la vicepresidenta en la coordinación de partidos políticos, y lleva el tema ante la Justicia.

Este lunes 22 de junio sobre el mediodía Fernando Cristino declaró en fiscalía a propósito de la denuncia que presentó, por dos amenazas de muerte recibidas días atrás en su celular.

En el programa Modo Pillo de LaX.uy, Cristino dijo: » Me preguntó la fiscal y presenté el famoso audio (en alusión a la conversación que mantuvo con la vicepresidenta Beatriz Argimón) como extensión de dicha denuncia. Me pregunta (la fiscal) si sospecha de alguien y antes de pasar todo esto, y a raíz de la nota que hicimos con ustedes (por el Programa Modo Pillo) que yo conté la verdad de lo que sucedió con el señor Enrique Quinteros, que se comunicó Catriel (socio de Quinteros) para llegar a un acuerdo. Mi abogado se reunió con el abogado de ellos».

De sus declaraciones podemos al fin conocer al menos el rol que cumple la famosa «aquella». Dice Crisitno,»Esto pasó justo cuando yo fui a fiscalía, y cuando recibí la llamada de ¨aquella¨ (por la secretaria de la vicepresidenta), yo le pedí a un amigo que grabara la conversación en altavoz. Yo sabía por dónde venía la cosa, y ustedes verán que en el audio está muy claro su mensaje. Yo lo tomé como que quería ponerse a disposición. Yo quería hablarle de Santiago (hijo de Argimón) por la deuda que tiene conmigo. Ella me pidió que le diera una mano, que estaba un poco descarrilado, yo lo puse a trabajar conmigo. Luego lo puse de director de Caras. Pasó el verano, hice la fiesta, él (por Santiago) estaba encargado de todo lo que es el dinero, y cuando fui a ver con personas de confianza los números, hacía falta una suma de dinero muy importante, aproximadamente 32 mil dólares. Ese dinero no apareció y era la persona que estaba encargada de esto. Él se enojó y al otro día se fue».

Quién no quedo fuera del escándalo fue el ex intendente Maldonado Enrique Antía.

El ex intendente de Maldonado Enrique Antía en entrevista con FM GENTE habló de la situación de Cristino. Antía aseguró «no conocerlo» y lo calificó de «bastante escandaloso». Además, explicó que Cristino le debe dinero a la Intendencia fernandina.

Al respecto Cristino respondió: «sí me conoce, yo tuve una reunión y tengo una foto en Instagram en la oficina con Luis (Borsari, director de Turismo de Maldonado) y él. Tuve dos reuniones, una con el director de la Editorial Atlántida, por el parador. Capaz no se acuerda de mi cara. Porque se ve que nunca pasó hambre, yo estoy reclamando mi dinero, y lávese la boca para hablar de que soy un escandaloso y un atropellado, (contestando lo dicho por el Ing. Enrique Antía, en un medio de Maldonado)».

Queda en el misterio la identidad del supuesto «dealers» de Luis.

Cristino expresa,»No tengo idea. Yo estoy anotado en un club cannábico, porque cuando hablé con mi siquiatra, le pregunté si de noche podría fumar un porrito, y me dijeron que sí, que no habría problema, para desestresarme e ir por lo natural. Acá en Uruguay es legal, el que le guste bien y el que no que siga hablando».

consultado sobre si teme se efectúen las amenazas responde Cristino,»Yo no le temo a nada. Si a mí me llega a pasar algo, ya saben a quienes tienen que ir, a las personas a las cuales está hecha la denuncia, a Enrique Quinteros, a Santiago Acuña y a nuestra vicepresidenta.»