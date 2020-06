Fernando Pereira respondió acusaciones del suplente del senador Sebastián Da Silva

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, respondió a declaraciones de un legislador suplente que agitaba el fantasma de la desestabilización acusando de eso al movimiento sindical y las organizaciones sociales.

Bajo el título “El sistema político tiene que ser responsable, no vale agitar fantasmas”, Pereira publicó en sus redes sociales una columna respondiendo al suplente que afirmó que hay gente que lo que “necesita es un mártir para Instagram”.

“Ayer leí con la atención de siempre una entrevista al suplente de senador Da Silva y realmente me resultó preocupante, lejos de lo que es el tono que la discusión democrática nos exige a todos los que tenemos una responsabilidad política o social, si es que no queremos generar odios que luego sólo provocan problemas entre uruguayos, que nos debemos respetar por distinto que pensemos”, comenzó diciendo Pereira.

Gente que hoy lo que necesita es un mártir para Instagram. Que ven lo que está pasando en Estados Unidos y replican mentalmente lo que puede llegar a pasar acá. Hay 270 hechos anticipatorios. Hay un cuplé de la murga “Metele que son pasteles”, ese cuplé está en las marchas del Pit-Cnt. Lo que pasó en Chile”

En la entrevista se afirma que “hay un conjunto de interesados que los une el deseo que nos vaya mal. Entre ellos no tienen ningún tipo de motivación. Ejemplo: con la delincuencia esperan que nos vaya mal. Los delincuentes hoy están viéndose. Hay sindicatos que se ven atacados. Entre ellos no tienen nada que ver. Vamos a aplicar auditorías que la pandemia las ha postergado, pero se van a hacer, y van a dejar en blanco y negro cosas que no tienen buena opinión pública. Políticamente hablo de los bolches estéticos. Los nuevos bolches. Gente que hoy lo que necesita es un mártir para Instagram. Que ven lo que está pasando en Estados Unidos y replican mentalmente lo que puede llegar a pasar acá. Hay 270 hechos anticipatorios. Hay un cuplé de la murga “Metele que son pasteles”, ese cuplé está en las marchas del Pit-Cnt. Lo que pasó en Chile”.

“Bueno lo primero es que nadie quiere tener un mártir para ningún Instagram, ni ninguna otra cosa”, sentenció Pereira. Recordó que los mártires estudiantiles “fueron producto de luchas populares en defensa del boleto estudiantil y otro conjunto de demandas”.

Organizamos un paro parcial en todo el país, con un gigantesco acto, respetando la distancia social y reclamando soluciones para los que no deberían quedar al costado del camino”

Precisó que “cientos de mártires surgieron previo al comienzo de la dictadura entre ellos los 8 mártires de la seccional 20 del PCU, y los 196 desaparecidos de los que en la mayor parte todavía no sabemos dónde están, porque los militares y civiles que estuvieron en la dictadura han hecho un pacto de silencio y lo poco que han dicho una parte son mentiras, como se demuestra en lo que han dicho en la Comisión para La Paz. Una muestra clara es el caso Bleier”.

Recordó que el Primero de Mayo “ nos movimos en una enorme caravana en todo el país sin ninguna dificultad. “Luego participamos del 20 de mayo en la marcha virtual del silencio, en la que cientos de miles de personas se expresaron bajo la consigna: “Son presente, son memoria, dónde están?” “Luego organizamos un paro parcial en todo el país, con un gigantesco acto, respetando la distancia social y reclamando soluciones para los que no deberían quedar al costado del camino”, agregó.

Tras expresar su confianza en la buena fe del senador Da Silva señaló que según la organización “Techo” “ya hay más de 50 mil niños que se alimentan de las ollas populares y que en el medio de la peor circunstancia cerca de 60 mil niños/as fueron a buscar la bandeja a la escuela pública, y ahí, como siempre, encontraron a las maestras y funcionarias de Primaria en la primera fila”.

Para Pereira “la forma de expresarse del senador puede sonar bien para una parte de la sociedad, pero es la antipolítica, es intentar gobernar con una sola verdad y un tono amenazante, planteando intencionalidades de organizaciones que hemos demostrado movilizarnos con mucha responsabilidad”.

Cientos de mártires surgieron previo al comienzo de la dictadura entre ellos los 8 mártires de la seccional 20 del PCU, y los 196 desaparecidos de los que en la mayor parte todavía no sabemos dónde están, porque los militares y civiles que estuvieron en la dictadura han hecho un pacto de silencio»

Subrayó que “muchos compañeros de bancada del Partido Nacional entienden y practican la alta política, que sabe que hay algunas cuestiones que todos tenemos que preservar más allá de las diferencias que se tengan”.

“En cierta medida debería escuchar a su líder y actual presidente, Luis Lacalle Pou que manifestó: “firme con las ideas, suave con las personas”, subrayó.

“Para discutir ideas cuando el senador quiera, si es para generar odios, con nosotros no cuente”, concluyó Pereira.