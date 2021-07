Festival Monte_video: Cámaras, arte, cuerpos

Textos: AL

Aunque no siempre es evidente, el arte es la acción humana que más interrogantes genera o que logra, con un poder único, arremolinar preguntas antiguas y nuevas, doblegando la inflexibilidad aparente del tiempo lineal. En ese accionar, el cuerpo adquiere una conciencia diferente. No es accesorio, no es herramienta. Es, en realidad, el todo: la acción que llamamos arte disloca los esquemas que constriñen al cuerpo, lo ponen en movimiento significante al ver, escuchar, tocar, oler, degustar la materia creativa que lo involucra y compromete, sea como receptor, sea como creador.

Este tema -o gran problema del arte- transita desde la teoría a la creación, y de la creación a los conceptos, en el nuevo ciclo virtual que propone el Centro de Exposiciones Subte (Intendencia de Montevideo): el festival de video Monte_Video, al que se puede acceder, hasta el 19 de agosto, directamente en el sitio web monte-video.uy, o a través del link publicado en la página web del Subte (https://subte.montevideo.gub.uy).

Cuatro programas

Tras la experiencia de la exposición virtual En la noche -que fue reseñada en estas páginas-, el Subte y su nuevo equipo de gestión profundiza su apuesta a la virtualidad con Monte_Video, con un doble objetivo: por un lado, lidiar con el cierre impuesto por la pandemia y acercarse al público por otros medios; por otro, investigar y forzar los límites tradicionales de las salas y museos, para potenciar otros lenguajes, otras formas de creación y comunicación que disparen otras inquietudes estéticas.

Esta nueva propuesta está estructurada en cuadro programas de exhibición que se extienden por dos semanas y se invitaron a cuatro curadores/as: Verónica Cordeiro, Alejandro Cruz, Ionit Behar y Manuel Neves. Estos artistas, teóricos e investigadores seleccionaron, en su conjunto, a 23 artistas montevideanas/os. Cada curador/a generó un programa junto a un guion curatorial o breve ensayo en donde se introduce y reflexiona sobre las ideas que les llevaron a esa selección.

El primer programa, que se puede ver hasta el 7 de julio, fue curado por Verónica Cordeiro, artista e investigadora brasileña, radicada en Uruguay desde 2009, quien seleccionó seis obras audiovisuales que hurgan y proponen ideas sobre la productiva correlación entre experiencia y percepción.

Escribió Verónica Cordeiro: “Seleccioné seis obras audiovisuales que investigan de maneras muy singulares y distintas la relación entre experiencia y percepción. Siempre me interesó la relación intrínseca entre arte y vida, y por esa razón en los últimos años me he enfocado de manera cada vez más consciente en todo lo que sucede en el proceso de creación (de arte y de la vida misma). La puesta del cuerpo en el campo de acción es un elemento clave en estos trabajos, y pulsan de ambos lados de las cámaras ‘cuerpos vibrátiles’ que se dejan sentir y percibir en una danza que huye del vacío, adentrándolo, o no…”.

En esa línea, seleccionó las obras Algunas personas haciendo filosofía (2018), del polifacético -casi un artista renacentista- Pablo Casacuberta; uno de los fragmentos quizás más bellos -además de la música- del documental Dos orientales (2017), de Sofía Córdoba, Sofía Casanova y Cristóbal Severín, que tiene como protagonistas a Hugo Fattoruso y a Tomohiro Yahiro; Souvenir from Mvd (2009) de Pau Delgado Iglesias; Tengo que ser feliz (2020) de Guillermo Giansanti; Bread (2011) de Gerardo Podhajny; Campo de color (2018) de Pablo Uribe, una de los más creativos representantes del arte contemporáneo local.

El segundo programa, estará disponible desde el 8 al 21 de julio, contó con la curaduría de Alejandro Cruz e incluye obras de Jessie Young, Florencia Flanagan, Flavio Lira (y su alter ego Amigobio), Guillermo Amato y Osvaldo Cibils.

A destiempos es el título del tercer programa, curado por Ionit Behar y que incluye obras de Luciana Damiani, Luisho Díaz, Florencia Martínez Aysa, Teresa Puppo y Anaclara Talento. Este programa se exhibirá desde el 22 de julio al 4 de agosto.

El cierre del festival, que irá hasta el 19 de agosto, conjugará el repaso histórico con la exploración estética. Bajo el extenso título Un arte del video arte. Proyectos artísticos en video, algunos orígenes de una práctica llamada video arte en Uruguay, el curador Manuel Neves reunió creaciones de Fernando Álvarez Cossi, Ángela López Ruíz, Patricia Bentancur, Clemente Padín, Pau Delgado Iglesias y Eduardo Acosta Bentos