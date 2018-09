Festivales L´Humanité y Festa do Avante (Galería)

Festivales Avante – L´Humanité Imágenes de los festivales Avante, el 7, 8 y 9 de setiembre en Portugal y L´Humanité el 14, 15 y 16 en París L´Humanité originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 777 height 473 L´Humanité originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 777 height 461 L´Humanité originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 777 height 452 Festa do Avante originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 777 height 437 Festa do Avante originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 777 height 426 Festa do Avante originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 777 height 514

Los festivales realizados por los periódicos alternativos, principalmente de los partidos comunistas al rededor del mundo fueron relativamente comunes durante varios años, no todos sobrevivieron a la caída del muro y el fin del campo socialista.

Los que se mantienen en el siglo XXI son realmente muy pocos, podemos contar dentro de los más importantes en América Latina el Festival del Periódico Voz, en Colombia, que a pesar de la furiosa persecución y exterminio desatada contra el Partido Comunista en Colombia, aún se mantiene y acumula más de medio siglo de realizaciones ininterrumpidas.

En Europa se mantienen los emblemáticos festivales L´Humanité, en Francia y Festa do Avante, en Portugal.

L´Humanité es un periódico que tiene ya una larga tradición, fundado en 1904 y proscrito durante la segunda guerra mundial, hoy continúa imprimiéndose a pesar de las dificultades económicas que le aquejan. Una de sus más importantes fuentes de financiamiento es el Festival L´Humanité, que se realiza desde 1930.

Por otra parte la Festa do Avante es iniciativa del Partido Comunista Portugués; el periódico Avante fue el que más tiempo duró distribuyéndose desde la clandestinidad en país alguno. Durante más de 40 años se produjo en casas de campo y se distribuyó entre los obreros que buscaban en él una visión fuera de la constante censura de la dictadura fascista. Festa do Avante se realiza desde 1977.