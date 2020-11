Fijaron Nacional – Aguada para el martes los tricolores definen si se presentan

Hubo reunión en la Federación Uruguaya de Básquetbol en la jornada, donde participaron los neutrales junto a los delegados de Nacional y Aguada, allí se resolvió lo mismo que ya había sido votado por el resto de los clubes antes del reinicio del torneo, seguir con la actividad como estaba prevista.

Por lo tanto el martes se jugará la doble jornada, Aguada (0) – Nacional (1) disputarán el segundo encuentro de la llave y luego Trouville (1) – Urunday Universitario (1) a segunda hora el tercero de su llave.

Por Nacional no pueden estar presentas Moglia, Souberbielle, Cabezas, Alvarez, Romero, Sacco, Couto Ruíz y Suárez más el cuerpo técnico, el entrenador Silverstein, el ayudante Muro y el preparados físico también dieron positivo. Por lo tanto Nacional deberá definir si pone sub 23 y juveniles o si no se presenta y pierde 20 a 0. Los que jueguen no podrán haber tenido contacto con los infectados.

El resto de los hisopados en Nacional se realizan el próximo viernes.

En tanto el plantel se Aguada se realizará los hisopados el martes y tendrán los resultados el mismo día, de haber algún resultado no podrá jugar.