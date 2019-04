Finaliza encuentro de partidos comunistas de Suramérica en Montevideo

Entre el 26 y el 28 de abril se llevó a cabo el Encuentro de Partidos Comunistas de Suramérica, donde representantes de todos los países del sur del continente, salvo Ecuador, con quien no se lograron concretar los detalles de su participación por un cruce de información, se juntaron en Montevideo con el fin de hacer un balance de la situación política actual y proponer alternativas al avance de expresiones de derecha y ultraderecha en el continente.

La instalación del evento se llevó a cabo en el hotel Lafayette, en el centro de la capital; durante el acto los oradores iniciales fueron Jorge Mazzarovich, encargado de relaciones internacionales, y Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista Uruguayo, quienes resaltaron la importancia de este encuentro en el contexto actual en el continente; Castillo señaló que, es muy importante hacer un balance de las razones que llevaron a que los gobiernos progresistas hayan sufrido reveses a nivel continental, para lo cual considera importante escuchar de primera mano las lecturas realizadas por quienes viven las realidades locales.

Caras & Caretas Portal conversó con los delegados de varios países que están pasando en este momento por coyunturas importantes.

Tania Caputo, del Partido Comunista de la Argentina afirma que la situación del vecino país es «trágica» producto de las políticas implantadas por el macrismo, que de la mano de los representantes del imperialismo, han obligado a la población en general a reducir su nivel adquisitivo de cosas tan importantes como los alimentos, se ha cuadriplicado la inflación y el endeudamiento del país hoy es cuatro veces más alta que al inicio del gobierno Macri, perdiendo las conquistas logradas en la década anterior.

Por otra parte Caputo dice que se está reconfigurando una articulación de acciones de resistencia al neoliberalismo, al mismo tiempo que se construye una alternativa política para las grandes mayorías de la Argentina; para eso, aunque electoralmente la apuesta gira alrededor del nombre de Cristina Fernández, el Partido Comunista se suma por medio de la consolidación de propuestas unitarias que más adelante se irán juntando en un gran frente patriótico que recoja una profunda autocrítica y trabaje por mejorar las condiciones inmediatas de las mayorías que se han visto afectadas con las políticas neoliberales.

Por otro lado considera que la persecución judicial contra Cristina Fernández hace parte de las nuevas formas de dominio que ejerce el imperialismo. Ante lo que existe confianza debido a que no se trata de cosa diferente a construcciones mediáticas que no tienen un piso jurídico serio.

Óscar Figuera, Secretario General del Partido Comunista de Venezuela por su parte insiste en la necesidad de avanzar en un respaldo masivo a la autonomía del país caribeño, que se ha visto profundamente afectado por las medidas de cerco económico impuesto desde varios países del bloque de poder, siendo esta la principal razón de la difícil situación por la que pasa Venezuela.

Aunque Figuera no desconoce las dificultades que se puedan identificar en el gobierno venezolano, afirma que en este momento lo fundamental es que se levanten las sanciones a las que califica como un robo, pues se apropian de bienes y capitales que pertenecen a la nación, lo que afecta profundamente a la población a nivel general.

Frente al cuestionamiento mediático de la separación de poderes en Venezuela, Figuera aclara que si hay alguien que no respeta la separación de poderes es la oposición que se ha nucleado en la Asamblea, pues el presidente de esta, sin renunciar a su responsabilidad, pretende declararse presidente del poder ejecutivo; ante lo que, contrario a los señalamientos hechos por la gran prensa, no sólo no se ha reprimido esa oposición, sino que se le ha permitido a la Asamblea que siga reuniéndose a pesar de haber sido declarada de desacato por el Tribunal Supremo.

Por otro lado, Figuera también aclara que existe una profunda diferencia entre políticos presos y presos políticos, pues no es cierto que existan personas privadas de la libertad por su forma de pensar, sino que aquellos que han enfrentado a la justicia, son personas que a nombre de la oposición política han quebrantado la ley por medio de acciones terroristas.

Finalmente Jaime Caycedo, secretario general del Partido Comunista Colombiano, hace un llamado a rodear la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, lo que pasa no solo por proteger la vida de los líderes sociales en ese país, que han sido sistemáticamente asesinados, sino porque ese marco es el que permite implantar el modelo bélico desde el que se pretende convertir en una plataforma de ataque militar sobre la vecina Venezuela, siendo este el primer paso para el control territorial de Suramérica, pues Caycedo señala que la intención del imperialismo no es solo controlar los recursos de Venezuela sino los del continente entero, reeditando la doctrina Monroe.

Los invitados internacionales participaron del homenaje a los 8 mártires de la seccional 20, donde en un multitudinario acto, se acercaron a la historia de la represión y el terrorismo de estado en en Uruguay.

El encuentro terminó con una proclama que hace un barrido por las condiciones actuales, asume un compromiso para la construcción de mecanismos de coordinación comunicativa que permita luchar de manera frontal contra las noticas falsas, que son un factor determinante en la actualidad a la hora de construir opinión hegemónica a nivel continental.

Este espacio, que no es nuevo, sino que por el contrario tuvo su primera edición en 1929 reconoce el Foro de San Pablo como el escenario más importante de la izquierda continental y llama a fortalecerlo, así como saluda los diferentes encuentros de partidos comunistas y obreros, al tiempo que reconoce los procesos en Bolivia, México, Nicaragua y Uruguay como un importante escenario de equilibrio en la correlación de fuerzas continental, mientras pide redoblar los esfuerzos para evitar a toda costa una intervención armada en Venezuela.